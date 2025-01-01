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Киноафиша Судный день

Спектакль Судный день

Постановка
Иммерсивный театр «Морфеус» 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Судный день»: интерактивный триллер от театра «Морфеус»

В небольшом провинциальном городке вновь всплывает дело об исчезновении подростка, которое было забыто на целых 11 лет. Главный подозреваемый — Григорий Чхеидзе, неприметный школьный учитель старших классов. На этот раз зрители становятся судом присяжных, которым предстоит разгадать сложный клубок событий.

Задача присяжных

Ваша миссия — изучить улики, проанализировать показания фигурантов дела и восстановить логическую цепочку событий. В ходе спектакля зрители погрузятся в воспоминания очевидцев, что позволит им глубже понять суть произошедшего.

Судный день и его последствия

С наступлением «Судного дня» вам предстоит принять судьбоносное решение, которое может изменить жизнь другого человека. Спектакль не только увлечет вас интригующим сюжетом, но и поставит перед моральными дилеммами, оставляя «послевкусие» после его окончания.

Интерактивность и эмоции

«Судный день» — это не просто спектакль, а новый виток в развитии театра «Морфеус», где участники переживают историю не только умом, но и эмоциями. Уникальная комбинация формата создает совершенно новые впечатления.

Количество участников

В спектакле могут участвовать от 6 до 14 человек, что делает каждое представление уникальным и неповторимым.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного театрального опыта и погрузиться в мир интриг и загадок!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 декабря
Иммерсивный театр «Морфеус» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 28, вход во двор через арку с домофоном
00:00 от 7500 ₽

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