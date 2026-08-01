Спектакль Судите нежно обо мне…

Моноспектакль «Судите нежно обо мне» на фестивале «Золотая Августина»

В рамках 4-го фестиваля «Золотая Августина» пройдет моноспектакль Елены Шохиной по пьесе американского драматурга Уильяма Люса «Прелестница Армхерста». Это уникальное событие посвящено жизни и творчеству великой поэтессы Эмили Элизабет Дикинсон (1830—1886), которая занимает особое место в пантеоне американской литературы девятнадцатого века.

О поэтессе и её наследии

Эмили Дикинсон вошла в историю как один из самых оригинальных и значимых голосов своей эпохи. Ее лирика, полная свежести и искренности, привлекает читателей и сегодня. Как отметил один из критиков: «Эмили совсем одна совершила чудо — подарила Америке свой голос истинно лирического поэта». Она открыла новые горизонты для поэзии и языка, оставив невидимое, но не менее драгоценное наследие.

Уникальность творчества Дикинсон

Творчество Эмили Дикинсон отличается своей самобытностью. Ее стихи пропитаны уникальным светом и величием, что делает их неповторимыми. Загадка заключается в том, как поэтесса, находясь в своем небольшом мире, смогла обрести такие разносторонние познания и постигнуть всю силу творчества.

О спектакле и режиссере

Спектакль поставил режиссер Сергей Сулим, который сумел передать сложность и красоту произведений Дикинсон через выразительную игру Елены Шохиной. Это будет мероприятие, которое не оставит равнодушным ни одного зрителя.