Судьбы, реки, люди
Билеты от 1200₽
Киноафиша Судьбы, реки, люди

Спектакль Судьбы, реки, люди

Постановка
Театр на Малой Ордынке 12+
Возраст 12+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Трагедия и дружба на фоне войны

Три реки, три богини, три могучих народа — и вдруг раздор. На берегах этих рек разразится конфликт, который перерастет во Вторую мировую войну. Целая череда событий навсегда изменит судьбы мальчиков, выросших на берегах этих рек: русского, француза и немца.

Судьбы, переплетенные войной

История начинается с того, что русский мальчик неожиданно попадает в ловушку, подготовленную немецким солдатом. Мина, заложенная в колыбель, оставляет его беззащитным перед лицом войны. Раненый, он попадает в плен, а затем в концлагерь, где судьба сводит его с французом. Последнего приняли за еврея, что ставит под угрозу его жизнь.

Побег на надежду

Русский организует смелый побег для обеих душ, и вдвоем они устремляются к мечте о возвращении к любимым. Но война не щадит ни одного из них. Их пути полны тягот, каждое решение — испытание. В результате, русский добирается до Берлина, немец встречает свою гибель на Волге, а француз возвращается домой измученным, потерявшим молодость.

Неопределенное будущее любимых

Во время их поисков любимые девушки остаются в тени войны, забытыми и брошенными. Даже боги рек не могут помочь им в этом безжалостном исходе. Вечная тема любви и жертвы в условиях хаоса продолжает волновать сердца зрителей.

Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю о дружбе, любви и пути к самопознанию на сцене вашего театра. Спектакль обещает стать настоящим переживанием, затрагивающим важные человеческие темы.

Расписание

6 сентября
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
19:00 от 1200 ₽

