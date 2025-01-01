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Судьба по обмену
Билеты от 3000₽
Киноафиша Судьба по обмену

Спектакль Судьба по обмену

Постановка
Театр на Трубной 18+
Возраст 18+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Тайны судьбы в мистическом триллере на сцене Театра на Трубной

«Судьба!? Она только твоя или ею можно с кем-то обменяться? Друг — он настоящий или притворяется? Деньги — это важно или тлен? То, что мы видим — иллюзия или реальность? Зло наказуемо или миф?» — эти вопросы становятся центром сюжета нового спектакля.

Мистический триллер, созданный талантливыми Михаилом Барщевским и Павлом Степановым, погружает зрителя в мир загадок и философских размышлений. Спектакль не только ставит перед зрителем ряд непростых вопросов, но и предоставляет возможность каждому найти свои собственные ответы.

Непредсказуемые повороты сюжета

Каждый акт наполнен неожиданными поворотами, которые делают сюжет еще более увлекательным. Захватывающий финал оставляет зрителей в размышлениях, заставляя их переосмыслить увиденное. Это делает спектакль особенно привлекательным для вдумчивой публики, ищущей не только развлечение, но и глубокий смысл.

Необычные факты о спектакле

Интересный факт: в процессе работы над спектаклем авторы черпали вдохновение из классических произведений, исследующих темы дружбы, предательства и искушения. Это придаёт спектаклю особую атмосферу, близкую многим зрителям.

Не упустите шанс стать частью этого мистического путешествия! Приходите на спектакль и узнайте, каковы ответы на важные вопросы о судьбе, дружбе и реальности.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 3000 ₽

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