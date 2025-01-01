Спектакль Судьба и время

Новый спектакль к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске

К 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне театр «Красный факел» представляет новую коллаборацию с Филармоническим камерным оркестром Новосибирска. Это второй совместный крупный проект, инициированный художественным руководителем «Красного факела» Андреем Прикотенко и художественным руководителем и главным дирижером Камерного оркестра Арсентием Ткаченко.

Темы и идеи спектакля

Спектакль посвящен памяти тех, кто восстанавливал страну после войны. «Победа! Одержана Великая Победа. Позади война. Миллионы отданных жизней, разрушенные города – но остается вера в будущее, вера в силу и мощь человека, прошедшего через горнило войны», – говорит Прикотенко.

В основе спектакля – поэзия Владимира Высоцкого, отражающая судьбу маленького человека на фоне огромной страны. «Высоцкий для меня – мощнейший поэт своего века, достойный встать в один ряд с Пушкиным, Лермонтовым, Маяковским, Есениным…» – добавляет он.

Музыкально-драматическая композиция

Спектакль представляет собой своеобразный реквием, отдающий дань уважения великим людям, восстановившим страну в послевоенные годы. «Эту невероятную энергетическую силу слова мы хотим передать в нашей музыкально-драматической композиции», – подчеркивает режиссер.

Интересные факты

Предыдущий проект театра и оркестра – реквием «Февральский дневник», был посвящен годовщине снятия блокады Ленинграда.

Андрей Прикотенко и Арсений Ткаченко работают вместе, чтобы создать уникальные театральные и музыкальные произведения.

Не пропустите эту захватывающую постановку, которая соединит в себе мощь музыки и поэзии, чтобы напомнить о важности памяти и человеческой силы.