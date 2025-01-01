Меню
Судьба барабанщика
Билеты от 700₽
Киноафиша Судьба барабанщика

Спектакль Судьба барабанщика

Постановка
Бенефис 6+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Судьба барабанщика» по повести Аркадия Гайдара

Не упустите возможность увидеть захватывающий спектакль «Судьба барабанщика», основанный на произведении Аркадия Гайдара, написанном в 1937 году. Эта трогательная история исследует важные темы, такие как доброта, честность и влияние взрослого на детей.

Сюжет и герои

Главный герой спектакля — мальчик Сережа, который в день своего назначения барабанщиком отряда оказывается разлучён с отцом. Оставшись один, он сталкивается с суровыми реалиями жизни, в которых ему предстоит сделать трудный выбор. В поисках развлечений и смысла, Сережа оказывается перед искушением: отправиться в мир приключений с загадочным «дядей» или остаться верным принципам, которые ему завещал отец.

Темы и идеи

Спектакль затрагивает важные вопросы о том, какую роль играют авторитетные фигуры в жизни детей. Он показывает, как легко ребята могут сбиться с пути, если их никто не поддерживает. Каждое решение мальчика вызывает эмоциональный отклик, заставляя и зрителей задуматься о своих собственных выборах.

Премьера и детали

Спектакль готов к показу, и его эмоциональная насыщенность обещает стать настоящим событием театрального сезона. Не упустите возможность сопереживать вместе с нашими героями и переосмыслить значение честности и преданности!

Купить билет на спектакль

Расписание

12 сентября
Бенефис Москва, Гарибальди, 23, корп. 4
11:00 от 700 ₽

