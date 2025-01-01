Спектакль Суд присяжных

Театр «Фабрика» приглашает вас стать частью уникального спектакля, который объединяет драму, историю и ваше участие.
Сюжет спектакля
В центре постановки — два судебных процесса, разделённых столетиями, но объединённых одной страстью. В 1879 году 19-летняя Прасковья Качка, наследница богатейшей семьи Екатеринбурга, застрелила гостя литературного вечера из ревности. Её защищал знаменитый адвокат Фёдор Плевако.
В 2015 году в том же Екатеринбурге девушка Даша ударила соперницу словарём английского языка, что привело жертву в кому. Мотив снова ревность.
Что если бы Плевако защищал обеих подсудимых? Этот спектакль — смелый эксперимент, где зрители становятся присяжными и решают судьбу героинь.
Особенности постановки
Зачем идти?
Погрузитесь в атмосферу судебных процессов и почувствуйте себя частью истории. Сможете ли вы разобраться, где заканчивается закон и начинается человеческая природа?
Станьте частью решения и узнайте, как правосудие меняется со временем.