Спектакль Суд присяжных

Театральное расследование: два суда — одна ревность

Театр «Фабрика» приглашает вас стать частью уникального спектакля, который объединяет драму, историю и ваше участие.

Сюжет спектакля

В центре постановки — два судебных процесса, разделённых столетиями, но объединённых одной страстью. В 1879 году 19-летняя Прасковья Качка, наследница богатейшей семьи Екатеринбурга, застрелила гостя литературного вечера из ревности. Её защищал знаменитый адвокат Фёдор Плевако.

В 2015 году в том же Екатеринбурге девушка Даша ударила соперницу словарём английского языка, что привело жертву в кому. Мотив снова ревность.

Что если бы Плевако защищал обеих подсудимых? Этот спектакль — смелый эксперимент, где зрители становятся присяжными и решают судьбу героинь.

Особенности постановки

Вы не просто зритель, вы — присяжный заседатель.

Узнайте, как сложились судьбы реальных подсудимых.

Историческая реконструкция сочетается с актуальной драмой.

Зачем идти?

Погрузитесь в атмосферу судебных процессов и почувствуйте себя частью истории. Сможете ли вы разобраться, где заканчивается закон и начинается человеческая природа?

Станьте частью решения и узнайте, как правосудие меняется со временем.