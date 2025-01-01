Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Суд присяжных
Киноафиша Суд присяжных

Спектакль Суд присяжных

Постановка
Фабрика 18+
Режиссер Ульяна Гицарева
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Театральное расследование: два суда — одна ревность

Театр «Фабрика» приглашает вас стать частью уникального спектакля, который объединяет драму, историю и ваше участие.

Сюжет спектакля
В центре постановки — два судебных процесса, разделённых столетиями, но объединённых одной страстью. В 1879 году 19-летняя Прасковья Качка, наследница богатейшей семьи Екатеринбурга, застрелила гостя литературного вечера из ревности. Её защищал знаменитый адвокат Фёдор Плевако.

В 2015 году в том же Екатеринбурге девушка Даша ударила соперницу словарём английского языка, что привело жертву в кому. Мотив снова ревность.

Что если бы Плевако защищал обеих подсудимых? Этот спектакль — смелый эксперимент, где зрители становятся присяжными и решают судьбу героинь.

Особенности постановки

  • Вы не просто зритель, вы — присяжный заседатель.
  • Узнайте, как сложились судьбы реальных подсудимых.
  • Историческая реконструкция сочетается с актуальной драмой.

Зачем идти?
Погрузитесь в атмосферу судебных процессов и почувствуйте себя частью истории. Сможете ли вы разобраться, где заканчивается закон и начинается человеческая природа?

Станьте частью решения и узнайте, как правосудие меняется со временем.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 29 сентября
Екатеринбургский дом актера Екатеринбург, 8 Марта, 8
19:30 от 900 ₽
Екатеринбург, 20 октября
Екатеринбургский дом актера Екатеринбург, 8 Марта, 8
19:30 от 900 ₽

В ближайшие дни

Иисус Христос — суперзвезда
12+
Музыка Мюзикл
Иисус Христос — суперзвезда
15 октября в 19:00 Космос
от 2400 ₽
18+
Драма
Книга пяти колец
14 сентября в 19:00 Новая актерская школа
от 1200 ₽
12+
Драма
Фальшивая нота
12 октября в 19:00 Екатеринбургский дворец молодежи
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше