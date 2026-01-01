Спектакль «Суд над Чиполлино» в театре «Муха»

Театр «Муха» представляет спектакль «Суд над Чиполлино». Это мэшап-постановка, основанная на «Приключениях Чиполлино» Дж. Родари и библейских главах романа «Мастер и Маргарита». В ней зрители увидят необычное сочетание жанров и интерпретации классических произведений.

Сюжет и персонажи

Действие спектакля разворачивается после событий книги Родари. Принц Лимон восстановил власть и активно расширяет свое влияние. Чиполлино, главный герой, предательски схвачен и должен предстать перед судом. Судом за его судьбу будет заведовать почетный судья Помидор, знакомый Чиполлино.

Для кого этот спектакль?

«Суд над Чиполлино» понравится тем, кто ценит оригинальные подходы и смелые интерпретации известных историй. Спектакль рассчитан на зрителей старше 18 лет.