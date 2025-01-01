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Субботний Stand Up
Киноафиша Субботний Stand Up

Субботний Stand Up

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Субботний Stand Up: Вечер юмора с лучшими комиками Ростова

Приглашаем вас на захватывающее шоу «Субботний Stand Up», где комики ростовского объединения FlashStandUp представят свои лучшие номера. Это уникальная возможность увидеть выступления талантливых артистов, которые уже зарекомендовали себя в различных телевизионных и интернет-проектах.

Знакомьтесь с участниками

На сцене выступят:

  • Аким Круглов — известный комик, который умело сочетает остроту шуток с искренностью.
  • Андрей Исаев — чемпион Высшей лиги КВН, который поражает зрителей своим обаянием и юмором.
  • Дарья Алехина — яркая комедиантка, чьи выступления всегда вызывают бурю эмоций.
  • Александр Лукашов — участник проекта VK «Битва за Время», который радует зрителей своим неповторимым стилем.
  • Сергей Миленин — чемпион Высшей лиги КВН и участник множества проектов на ТНТ и СТС, известный своими остроумными шутками.

Бар Флэш-рояль: Место для веселья и отдыха

Шоу пройдет в уютном баре Флэш-рояль, который стал настоящей культурной точкой Ростова. Это заведение не только предлагает вкусные напитки и закуски, но и создает атмосферу, где можно отдыхать и смеяться. Бар был основан командой КВН Флэш-рояль, ставшими чемпионами 2023 года.

Не пропустите!

Приходите, чтобы зарядиться позитивными эмоциями и насладиться вечерним юмором от лучших комиков города. «Субботний Stand Up» — это возможность увидеть яркие выступления и провести время в компании единомышленников. Ждем вас в баре Флэш-рояль!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 26 июля
Flash Bar Ростов-на-Дону, Седова, 5
19:00 от 700 ₽ 21:00 от 700 ₽

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