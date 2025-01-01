Приглашаем вас на захватывающее шоу «Субботний Stand Up», где комики ростовского объединения FlashStandUp представят свои лучшие номера. Это уникальная возможность увидеть выступления талантливых артистов, которые уже зарекомендовали себя в различных телевизионных и интернет-проектах.
На сцене выступят:
Шоу пройдет в уютном баре Флэш-рояль, который стал настоящей культурной точкой Ростова. Это заведение не только предлагает вкусные напитки и закуски, но и создает атмосферу, где можно отдыхать и смеяться. Бар был основан командой КВН Флэш-рояль, ставшими чемпионами 2023 года.
Приходите, чтобы зарядиться позитивными эмоциями и насладиться вечерним юмором от лучших комиков города. «Субботний Stand Up» — это возможность увидеть яркие выступления и провести время в компании единомышленников. Ждем вас в баре Флэш-рояль!