Фестиваль Suanda Music 500: «NEW REALITY» в Санкт-Петербурге

13 сентября в клубе Factory 3 Санкт-Петербурга пройдет юбилейный 500-й эпизод фестиваля Suanda Music под названием «NEW REALITY». Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей электронной музыки.

Хэдлайнеры фестиваля

На сцене фестиваля выступят яркие звезды электронной музыки:

Roman Messer

Alexander Popov

FEEL

Ruslan Radriges

Somnia

Отечественные артисты

Также на фестивале можно будет услышать талантливых российских музыкантов:

ThoBa

Deme3us

AlexSo

Tim Air

Februm

Интересные факты

Фестиваль Suanda Music известен своей уникальной атмосферой и качественным подбором артистов, что делает каждое мероприятие незабываемым. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Приходите на «NEW REALITY» и погружайтесь в мир электронной музыки вместе с нами!