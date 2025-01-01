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Suanda Music 500. New Reality
Киноафиша Suanda Music 500. New Reality

Suanda Music 500. New Reality

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Фестиваль Suanda Music 500: «NEW REALITY» в Санкт-Петербурге

13 сентября в клубе Factory 3 Санкт-Петербурга пройдет юбилейный 500-й эпизод фестиваля Suanda Music под названием «NEW REALITY». Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей электронной музыки.

Хэдлайнеры фестиваля

На сцене фестиваля выступят яркие звезды электронной музыки:

  • Roman Messer
  • Alexander Popov
  • FEEL
  • Ruslan Radriges
  • Somnia

Отечественные артисты

Также на фестивале можно будет услышать талантливых российских музыкантов:

  • ThoBa
  • Deme3us
  • AlexSo
  • Tim Air
  • Februm

Интересные факты

Фестиваль Suanda Music известен своей уникальной атмосферой и качественным подбором артистов, что делает каждое мероприятие незабываемым. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Приходите на «NEW REALITY» и погружайтесь в мир электронной музыки вместе с нами!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 сентября
Factory 3 Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Д, пространство «Порт Севкабель»
23:00 от 1299 ₽

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