Suanda Music 500. New Reality

13 сентября в клубе Factory 3 Санкт-Петербурга пройдет юбилейный 500-й эпизод фестиваля Suanda Music под названием «NEW REALITY». Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей электронной музыки.
На сцене фестиваля выступят яркие звезды электронной музыки:
Также на фестивале можно будет услышать талантливых российских музыкантов:
Фестиваль Suanda Music известен своей уникальной атмосферой и качественным подбором артистов, что делает каждое мероприятие незабываемым. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!
Приходите на «NEW REALITY» и погружайтесь в мир электронной музыки вместе с нами!