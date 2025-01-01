Фестиваль Suanda Music 500: «New Reality» в Екатеринбурге!

6 сентября в клубе «Нирвана» в Екатеринбурге пройдет юбилейный эпизод фестиваля Suanda Music под названием «New Reality». Это событие обещает стать незабываемым для всех любителей электронной музыки!

Специальные гости и хедлайнеры

На фестивале выступит специальный иностранный гость — Philippe El Sisi, а также хедлайнеры мероприятия: Roman Messer и Aurosonic. Не обойдется и без ярких выступлений ведущих отечественных артистов: Michael Milov, Deme3us, Igor Dorin, Sali и Deemotion.

Что ожидать?

Фестиваль Suanda Music известен своими высококлассными выступлениями и уникальной атмосферой. Это отличная возможность насладиться музыкой и встретиться с единомышленниками. Не пропустите шанс стать частью этого грандиозного события!

Информация для зрителей

Место проведения: клуб «Нирвана», Екатеринбург. Дата: 6 сентября. Убедитесь, что у вас есть билеты, и готовьтесь к незабываемой ночи!