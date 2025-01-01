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Suanda Music 500. New Reality
Киноафиша Suanda Music 500. New Reality

Suanda Music 500. New Reality

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Фестиваль Suanda Music 500: «New Reality» в Екатеринбурге!

6 сентября в клубе «Нирвана» в Екатеринбурге пройдет юбилейный эпизод фестиваля Suanda Music под названием «New Reality». Это событие обещает стать незабываемым для всех любителей электронной музыки!

Специальные гости и хедлайнеры

На фестивале выступит специальный иностранный гость — Philippe El Sisi, а также хедлайнеры мероприятия: Roman Messer и Aurosonic. Не обойдется и без ярких выступлений ведущих отечественных артистов: Michael Milov, Deme3us, Igor Dorin, Sali и Deemotion.

Что ожидать?

Фестиваль Suanda Music известен своими высококлассными выступлениями и уникальной атмосферой. Это отличная возможность насладиться музыкой и встретиться с единомышленниками. Не пропустите шанс стать частью этого грандиозного события!

Информация для зрителей

Место проведения: клуб «Нирвана», Екатеринбург. Дата: 6 сентября. Убедитесь, что у вас есть билеты, и готовьтесь к незабываемой ночи!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 6 сентября
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
23:00 от 1299 ₽

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