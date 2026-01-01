Оповещения от Киноафиши
Су буеннан әнкәй кайтып килә...
Киноафиша Су буеннан әнкәй кайтып килә...

Су буеннан әнкәй кайтып килә...

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт Государственного ансамбля фольклорной музыки

Приглашаем вас на концерт «СуBuenнан инкай килэ», который организует Государственный ансамбль фольклорной музыки Республики Татарстан. Это мероприятие под руководством заслуженного артиста России и народного артиста Татарстана Айдара Файзрахманова станет ярким событием в честь Международного женского дня.

Народная музыка и танцы

В программе концерта зрителей ждут зажигательные народные танцы и мелодичные песни, которые перенесут вас в атмосферу традиционной татарской культуры. На одной сцене с ансамблем выступят заслуженные артисты Татарстана, а также инструментальный ансамбль «Мирас», что добавит разнообразия и глубины звучанию.

Для любителей фольклора

Это событие будет особенно интересно тем, кто ценит народное творчество. Подобные концерты – это не только возможность насладиться великолепной музыкой, но и шанс прикоснуться к культурному наследию Татарстана. Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника!

Купить билет на концерт Су буеннан әнкәй кайтып килә...

Март
8 марта воскресенье
18:00
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
от 700 ₽

