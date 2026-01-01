Су буеннан әнкәй кайтып килә...

Концерт Государственного ансамбля фольклорной музыки

Приглашаем вас на концерт «СуBuenнан инкай килэ», который организует Государственный ансамбль фольклорной музыки Республики Татарстан. Это мероприятие под руководством заслуженного артиста России и народного артиста Татарстана Айдара Файзрахманова станет ярким событием в честь Международного женского дня.

Народная музыка и танцы

В программе концерта зрителей ждут зажигательные народные танцы и мелодичные песни, которые перенесут вас в атмосферу традиционной татарской культуры. На одной сцене с ансамблем выступят заслуженные артисты Татарстана, а также инструментальный ансамбль «Мирас», что добавит разнообразия и глубины звучанию.

Для любителей фольклора

Это событие будет особенно интересно тем, кто ценит народное творчество. Подобные концерты – это не только возможность насладиться великолепной музыкой, но и шанс прикоснуться к культурному наследию Татарстана. Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника!