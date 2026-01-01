Музыка Шотландии в исполнении Стюарт Квартета

Вересковые склоны гор, озёрные долины и родовые замки – всё это можно ощутить в программе концерта Стюарт Квартета. Зрителей ждут старинные шотландские баллады XVI-XVIII веков, а также песни из золотого фонда легендарной группы «Silly Wizard». Особое внимание будет уделено произведениям на стихи Роберта Бёрнса и Энди М. Стюарта.

О проекте

Стюарт Квартет был основан в 2018 году и стал официальным российским трибьютом шотландскому певцу Энди М. Стюарту (1953 - 2015) — вокалисту фолк-группы 70-80-х годов «Silly Wizard». Проект уже успел заручиться поддержкой таких легенд, как Мартин Хадден и Гордон Джонс, а также Джерри О'Бирн – гитариста-аккомпаниатора Стюарта, и Дональда Стюарта – сына певца.

О солисте и участниках

Лидером квартета является Михаил Смирнов, солист фолк-рок группы «Art Ceilidh» («Бригада Св. Патрика»). Михаил известен своим глубоким уважением к кельтской культуре и музыке. На концертах он делится увлекательными историями о происхождении исполняемых баллад, что делает каждый концерт особенным.

Состав квартета

На сцену выйдут:

Михаил Смирнов – боуран, вокал

Юлия Слепцова – скрипка

Вадим Бедов – гитара, мандола

Иван Смирнов-младший – гитара

Не упустите возможность насладиться музыкой, которая перенесет вас в сердце Шотландии!