Спектакль Стыдно быть несчастливым

Квартирник в Невидимом: НЕ ТЕАТР, где театр неизбежен

В Невидимом пространстве проходит уникальное событие — Квартирник, который сложно назвать ни спектаклем, ни посиделками. Это НЕ ТЕАТР, но в основе его — театр, обращение к дневникам Александра Володина и вопросам, которые автор задавал себе 30, 40, 50 лет назад.

О программе

Дневники Александра Володина становятся точкой отправления для актеров, которые, исследуя мысли драматурга, находят ответы, грустные и смешные, как в самом произведении Володина.

становятся точкой отправления для актеров, которые, исследуя мысли драматурга, находят ответы, грустные и смешные, как в самом произведении Володина. Формат напоминает коммунальную кухню, где у каждого гостя есть свой стол и комфорка. Участники становятся частью действия — открывают шпроты, режут колбасу или трехлитровую банку березового сока, создавая атмосферу настоящего кухонного праздника.

Разговоры и воспоминания возвращают к фразе: «Все забудется — все уйдет в прошлое», даря зрителям моменты искренности и теплоты.

Особенности квартирника

Это приглашение погрустить о прошлом и заглянуть в будущее через призму личного опыта и общих человеческих переживаний.

Пространство создано для свободного общения, где каждый может стать частью общего «разговора».

Участники

Актеры : Сеня Серзин, Женя Серзин, Вова Карпов, Миша Касапов, Арсений Семёнов, Ваня Солнцев, Марина Даминева, Аня Щетинина, Павел Чернейкин, Игорь Ушаков.

: Сеня Серзин, Женя Серзин, Вова Карпов, Миша Касапов, Арсений Семёнов, Ваня Солнцев, Марина Даминева, Аня Щетинина, Павел Чернейкин, Игорь Ушаков. Музыкальное сопровождение: группа «Не'мой фронт».

Почему стоит посетить?

Это камерное событие, где границы между сценой и залом исчезают. Здесь вы найдете тепло, юмор и искренность, а также возможность стать участником живого разговора о времени, жизни и самом себе.

В Невидимом создаются воспоминания — не упустите возможность стать их частью!