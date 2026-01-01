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Стыд сближает
Киноафиша Стыд сближает

Спектакль Стыд сближает

Постановка
13 трамвай 18+
Возраст 18+

О спектакле

Психологически-юмористический вечер «Стыд сближает» от Сибирского камерного театра «13 трамвай»

Об эмоциях и нормативах

Сибирский камерный театр «13 трамвай» представляет уникальный вечер «Стыд сближает», посвященный одной из самых базовых эмоций — стыду. Эта эмоция возникает, когда люди осознают, что не соответствуют общественным нормам. Чувство стыда часто побуждает нас маскировать свои отличия и поведение, подстраиваясь под требования внешнего мира.

Встреча с профессионалами

В программе вечера участвуют актриса театра Таисия Глушихина, режиссер Варвара Попова и эксперт-психолог Иван Гончар. Кроме того, в качестве специального гостя выступит известный новосибирский артист. Вместе они обсудят стыдные истории из личной жизни — те, о которых хочется поговорить, но стыдно рассказывать.

Участие зрителей

На протяжении всего вечера зрители будут иметь возможность поделиться своими собственными историями, задать волнующие вопросы и получить на них экспертные ответы. Это создаст атмосферу доверия и близости, позволяя каждому участнику ощутить себя частью обсуждения.

Важно знать

Обратите внимание, что на мероприятии будет звучать ненормативная лексика, что добавит особый колорит в обсуждения и сделает вечер более откровенным.

Приходите и станьте частью этого увлекательного и глубокого вечера!

В ролях
Актриса театра Таисия Глушихина
режиссер Варвара Попова
эксперт-психолог Иван Гончар
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