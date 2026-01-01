Сибирский камерный театр «13 трамвай» представляет уникальный вечер «Стыд сближает», посвященный одной из самых базовых эмоций — стыду. Эта эмоция возникает, когда люди осознают, что не соответствуют общественным нормам. Чувство стыда часто побуждает нас маскировать свои отличия и поведение, подстраиваясь под требования внешнего мира.
В программе вечера участвуют актриса театра Таисия Глушихина, режиссер Варвара Попова и эксперт-психолог Иван Гончар. Кроме того, в качестве специального гостя выступит известный новосибирский артист. Вместе они обсудят стыдные истории из личной жизни — те, о которых хочется поговорить, но стыдно рассказывать.
Участие зрителей
На протяжении всего вечера зрители будут иметь возможность поделиться своими собственными историями, задать волнующие вопросы и получить на них экспертные ответы. Это создаст атмосферу доверия и близости, позволяя каждому участнику ощутить себя частью обсуждения.
Важно знать
Обратите внимание, что на мероприятии будет звучать ненормативная лексика, что добавит особый колорит в обсуждения и сделает вечер более откровенным.
Приходите и станьте частью этого увлекательного и глубокого вечера!