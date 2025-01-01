Приготовьтесь к необыкновенному театральному опыту! Спектакль «Стулья» — это трагифарс, основанный на одноименной пьесе Эжена Ионеско. Он предлагает зрителям уникальное сочетание экзистенциального ужаса и комических ситуаций, погружая в мир старика и старухи, которые почти сто лет живут в замкнутом пространстве.
Каждый день герои ведут одни и те же разговоры, ссорятся и развлекают себя странными занятиями. Эта затянувшаяся рутина прерывается лишь объявлением старика о предстоящем торжественном вечере. В пьесе поднимаются важные вопросы: кто виноват в их ситуации? Каковы пути спасения человечества? Параллели с реальной жизнью становятся неоспоримыми, когда зрители видят, как персонажи пытаются сбежать от неприятной действительности.
Режиссер Софья Ступенькова делится своими размышлениями о пьесе: «Для меня эта пьеса о людях, которые живут зажмурившись. Реальность их отталкивает, поэтому они довольно нелепо пытаются ее игнорировать. Это делает их комичными и максимально уязвимыми. Ведь чем дольше мы закрываем глаза на неприятные для нас факты, тем больнее последствия».
Не упустите возможность увидеть этот глубокий и многослойный спектакль, который заставит вас задуматься о своем месте в мире и о том, как мы воспринимаем реальность вокруг нас!