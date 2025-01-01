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Стулья
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Спектакль Стулья

16+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Трагифарс «Стулья» по Эжену Ионеско 

Приготовьтесь к необыкновенному театральному опыту! Спектакль «Стулья» — это трагифарс, основанный на одноименной пьесе Эжена Ионеско. Он предлагает зрителям уникальное сочетание экзистенциального ужаса и комических ситуаций, погружая в мир старика и старухи, которые почти сто лет живут в замкнутом пространстве.

Сюжет и темы

Каждый день герои ведут одни и те же разговоры, ссорятся и развлекают себя странными занятиями. Эта затянувшаяся рутина прерывается лишь объявлением старика о предстоящем торжественном вечере. В пьесе поднимаются важные вопросы: кто виноват в их ситуации? Каковы пути спасения человечества? Параллели с реальной жизнью становятся неоспоримыми, когда зрители видят, как персонажи пытаются сбежать от неприятной действительности.

Мнение режиссера

Режиссер Софья Ступенькова делится своими размышлениями о пьесе: «Для меня эта пьеса о людях, которые живут зажмурившись. Реальность их отталкивает, поэтому они довольно нелепо пытаются ее игнорировать. Это делает их комичными и максимально уязвимыми. Ведь чем дольше мы закрываем глаза на неприятные для нас факты, тем больнее последствия».

Интересные факты

  • «Стулья» были написаны в 1952 году и являются одним из самых известных произведений Ионеско, основоположника театра абсурда.
  • Спектакль поднимает вопросы о человеческой природе, ответственности и поиске смысла жизни, что делает его актуальным и сегодня.

Не упустите возможность увидеть этот глубокий и многослойный спектакль, который заставит вас задуматься о своем месте в мире и о том, как мы воспринимаем реальность вокруг нас!

Режиссер
Софья Ступенькова
В ролях
Наталья Смирнова
Анастасия Васильева
Марина Ягупова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 августа
Камерный театр «Площадка на Грибоедова» Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, 107/6
16:00 от 800 ₽

Фотографии

Стулья Стулья Стулья Стулья Стулья Стулья

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