Стулья
Стулья

Спектакль Стулья

16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Стулья» Эжена Ионеско: Вечное одиночество и абсурд жизни

Спектакль «Стулья» в постановке театра ЦЕХЪ — это интерпретация одноименной пьесы Эжена Ионеско, одного из основателей театра абсурда. Эта работа стала знаковой в творчестве автора и продолжает волновать зрителей, заставляя их задуматься о смысле жизни и человеческих отношениях.

Сюжет и персонажи

На сцене разыгрывается весьма необычная ситуация: множество персонажей, большинство из которых остаются невидимыми. Их место занимают стулья, создавая ощущение пустоты и изоляции. Лишь три материальных персонажа — Старик, Старуха и Оратор — становятся центром внимания. Эти герои провели свою жизнь в полном одиночестве, окруженные водой и друг другом. Но что, если такая изоляция — это обыденность для каждого из нас?

Смысл абсурда

Как говорил сам Ионеско: «Слова не имеют смысла и всякая связь между людьми невозможна». Спектакль «Стулья» — это «история великой жертвы, бессмысленной и исполненной высокого смысла». Он поднимает темы одиночества и любви, заставляя зрителей задуматься о своей жизни и связях с окружающими.

Мнения создателей

Режиссёр Михаил Каргопольцев утверждает: «Неважно, в каком возрасте ты смотришь этот спектакль, он будет актуален для каждого. Возможно, это и есть та грань, которую мы хотим передать». Актёры Анастасия Лазарева и Денис Зыков добавляют: «Когда впервые смотришь на текст, он может показаться абсурдным. Но мы нашли в нём логику, которая делает его понятным и близким».

Интересные факты

К концу вечера одиночество героев достигает апогея, выплескиваясь на сцену, как вода из тазиков под их ногами. Интересно, что театр ЦЕХЪ расположен в бывшей котельной Чкаловских бань, а билеты первому зрителю раздавали в обмен на стулья. Теперь эти стулья стали главными героями спектакля.

Таким образом, «Стулья» — это не просто спектакль, а глубокая философская работа, заставляющая зрителей задуматься о сути человеческого существования и о том, как мы воспринимаем мир вокруг нас.

Режиссер
Михаил Каргапольцев
В ролях
Денис Зыков
Анастасия Лазарева
Петр Николаев

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 28 сентября
Цехъ Санкт-Петербург, Чкаловский просп., 12/20
19:30 от 750 ₽

Фотографии

Стулья Стулья Стулья

