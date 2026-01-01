Абсурд-комик-драма Эжена Ионеско

В центре постановки – множество невидимых персонажей и лишь двое реальных. Главный герой, который мог бы занять любую важную должность – будь то доктор, редактор или император, на самом деле служит Маршалом лестничных маршей, то есть привратником. Его верная супруга постоянно напоминает ему о его потенциальном величии.

Сегодня вечером наш герой должен передать человечеству важную Весть, ради чего и собрались гости. Приглашены абсолютно все: владельцы, умельцы, охранники, священники, президенты, артисты и музыканты, делегаты, интеллигенты, монументы, психиатры и их клиенты. Вселенная в ожидании!

Смысл жизни и незримые помощники

Спектакль стремится уйти от трагичного ощущения бессмысленности и пустоты жизни. Для этого мы смягчили жанр и ввели незримых, но действующих персонажей – ангелов. Они помогают зрителям глубже понять, что делает жизнь достойной, человечной и наполненной смыслом.

Не упустите возможность!

Приходите на спектакль, чтобы не только насладиться театральным искусством, но и задаться вопросом о смысле жизни. Каждое действие, каждое слово на сцене станет для вас возможностью увидеть мир с новой стороны.