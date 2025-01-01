Меню
Cosmoscow 2025: Ярмарка современного искусства в Москве

С 11 по 14 сентября 2025 года выставочное пространство Тимирязев Центр (Верхняя аллея, 8) станет местом проведения 13-й Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow. Это знаковое событие соберет талантливых художников, галереи и коллекционеров со всего мира, обеспечивая уникальную платформу для взаимодействия и обмена идеями.

Сбор заявок и экспертный отбор

Сбор заявок от галерей на участие в ярмарке проходил с 21 мая до 20 июня. После завершения приема заявок пройдет экспертный отбор, в ходе которого будут учитываться несколько ключевых критериев:

  • Общая визуализация стенда;
  • Состав представленных художников и их произведений;
  • Программа галереи и выставки, проводимые в течение года.

Параллельные события

В это же время, с 11 по 14 сентября, в Музее Москвы (Зубовский бульвар, дом 2, корпус 1) пройдет шестой выпуск ярмарки-сателлита blazar. Превью ярмарки для коллекционеров и арт-профессионалов состоится 10 сентября. Это отличная возможность для профессионалов искусства наладить контакты и обсудить актуальные тренды.

Участие галерей и художников

Cosmoscow объединит не только галереи, но и начинающих художников, независимых авторов, дизайнеров, а также архитектурные бюро. Будут представлены образовательные учреждения и инициативы в сфере современного искусства, что создаст уникальную атмосферу для культурного диалога и обмена идеями.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность стать частью этого значимого события в мире искусства! Ярмарка современного искусства Cosmoscow представит работы более 300 современных художников. У вас будет шанс познакомиться с новейшими тенденциями арт-рынка и получить необходимые знания об актуальном искусстве.

Предпоказ для избранных

11 сентября состоится закрытое и эксклюзивное мероприятие — предпоказ выставки для коллекционеров и арт-профессионалов. Гостями мероприятия становятся наиболее видные представители художественной и культурной Москвы. Билеты на предпоказ ограничены, и его участники получат уникальную возможность первыми ознакомиться с произведениями современного искусства.

Информация о билетах

Льготный билет (бесплатно) можно получить на стойке INFO в «Тимирязев Центр» в дни проведения события. Право бесплатного посещения имеют посетители младше 7 лет, старше 65 лет, а также люди с инвалидностью (все группы). Льгота распространяется на одного сопровождающего с инвалидностью.

Слот для посещения обладателей льготного билета:

  • 12 сентября: 14:00 - 20:00
  • 13/14 сентября: 12:00 - 20:00

«Студенческий билет» стоит 1700 рублей и действителен при предъявлении документа, подтверждающего обучение. Билет позволяет посещение ярмарки в один из временных сеансов, и важно соблюдать время, указанное на билете.

Купить билет на выставка

Расписание

12 сентября
Тимирязев-центр Москва, Верхняя аллея, 6, стр. 1
14:00 от 1700 ₽
13 сентября
Тимирязев-центр Москва, Верхняя аллея, 6, стр. 1
12:00 от 1700 ₽
14 сентября
Тимирязев-центр Москва, Верхняя аллея, 6, стр. 1
12:00 от 1700 ₽

