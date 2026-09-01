Звуки струнного квартета
Концерт ведёт Анна Попова. На сцене – Струнный квартет Уральского молодёжного симфонического оркестра.
Программа концерта
- Андерсон — «Plink, Plank, Plunk»
- Боккерини — Менуэт из Струнного квинтета ми мажор, G. 275
- Гайдн — Струнный квартет «Жаворонок» ре мажор, ор. 64 № 5 (III часть)
- Гардель — Танго из кинофильма «Запах женщины»
- Дворжак — Юмореска № 7
- Делиб — Пиццикато из балета «Сильвия»
- Моцарт — «Маленькая ночная серенада» (I часть)
- Пахельбель — Канон ре мажор
- Тирсен — Вальс из кинофильма «Амели»
Формат и настроение
«Квартет — это разговор четырёх умных людей», — говорил Гёте. Струнный квартет — это не только название жанра, но и небольшой, изысканный оркестр. Слушать струнный квартет через известные классические мелодии — это легко и приятно.