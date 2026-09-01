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Струнный квартет
Киноафиша Струнный квартет

Струнный квартет

16+
Возраст 16+

О концерте

Звуки струнного квартета

Концерт ведёт Анна Попова. На сцене – Струнный квартет Уральского молодёжного симфонического оркестра.

Программа концерта

  • Андерсон — «Plink, Plank, Plunk»
  • Боккерини — Менуэт из Струнного квинтета ми мажор, G. 275
  • Гайдн — Струнный квартет «Жаворонок» ре мажор, ор. 64 № 5 (III часть)
  • Гардель — Танго из кинофильма «Запах женщины»
  • Дворжак — Юмореска № 7
  • Делиб — Пиццикато из балета «Сильвия»
  • Моцарт — «Маленькая ночная серенада» (I часть)
  • Пахельбель — Канон ре мажор
  • Тирсен — Вальс из кинофильма «Амели»

Формат и настроение

«Квартет — это разговор четырёх умных людей», — говорил Гёте. Струнный квартет — это не только название жанра, но и небольшой, изысканный оркестр. Слушать струнный квартет через известные классические мелодии — это легко и приятно.

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В других городах
Сентябрь
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15:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
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