Звуки струнного квартета

Концерт ведёт Анна Попова. На сцене – Струнный квартет Уральского молодёжного симфонического оркестра.

Программа концерта

Андерсон — «Plink, Plank, Plunk»

Боккерини — Менуэт из Струнного квинтета ми мажор, G. 275

Гайдн — Струнный квартет «Жаворонок» ре мажор, ор. 64 № 5 (III часть)

Гардель — Танго из кинофильма «Запах женщины»

Дворжак — Юмореска № 7

Делиб — Пиццикато из балета «Сильвия»

Моцарт — «Маленькая ночная серенада» (I часть)

Пахельбель — Канон ре мажор

Тирсен — Вальс из кинофильма «Амели»

Формат и настроение

«Квартет — это разговор четырёх умных людей», — говорил Гёте. Струнный квартет — это не только название жанра, но и небольшой, изысканный оркестр. Слушать струнный квартет через известные классические мелодии — это легко и приятно.