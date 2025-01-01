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Струнный квартет
Киноафиша Струнный квартет

Струнный квартет

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Как распределяются роли в четверке струнных? Почему в ней две скрипки? Узнаем все секреты дружного квартета и увидим, как рождается волшебство созвучия. Исполнители: Валерия Файзулина (скрипка) Даниил Смирнов (альт) Екатерина Ольховая (виолончель) Концерт ведет Анна Попова Леонид Орлов (скрипка) В программе: Андерсон «Plink, Plank, Plunk» Боккерини Менуэт из Струнного квинтета ми мажор, G. 275 Гайдн Струнный квартет «Жаворонок» ре мажор, ор. 64 № 5 (III часть) Гардель Танго из кинофильма «Запах женщины» Дворжак Юмореска № 7 Делиб Пиццикато из балета «Сильвия» Моцарт «Маленькая ночная серенада» (I часть) Пахельбель Канон ре мажор Тирсен Вальс из кинофильма «Амели»

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 20 сентября
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
15:00 от 700 ₽

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