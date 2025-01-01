Как распределяются роли в четверке струнных? Почему в ней две скрипки? Узнаем все секреты дружного квартета и увидим, как рождается волшебство созвучия. Исполнители: Валерия Файзулина (скрипка) Даниил Смирнов (альт) Екатерина Ольховая (виолончель) Концерт ведет Анна Попова Леонид Орлов (скрипка) В программе: Андерсон «Plink, Plank, Plunk» Боккерини Менуэт из Струнного квинтета ми мажор, G. 275 Гайдн Струнный квартет «Жаворонок» ре мажор, ор. 64 № 5 (III часть) Гардель Танго из кинофильма «Запах женщины» Дворжак Юмореска № 7 Делиб Пиццикато из балета «Сильвия» Моцарт «Маленькая ночная серенада» (I часть) Пахельбель Канон ре мажор Тирсен Вальс из кинофильма «Амели»