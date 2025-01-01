Струнный квартет при свечах

В фойе театра пройдет уникальный музыкальный вечер, который порадует всех любителей классической музыки. На сцене выступят:
Концерт-энигма представляет собой выражение особого доверия, которое сложилось за годы между театром и его публикой. В этом вечере зрители смогут насладиться музыкой, не зная заранее программы. Это создает атмосферу интриги и неожиданности, позволяя каждому слушателю стать частью уникального музыкального путешествия.
Такой формат мероприятия позволяет зрителям открывать для себя новые музыкальные произведения и композиторов, которые могут вдохновить и удивить. Чистые звуки струнных инструментов в сочетании с таинственностью программы делают концерт незабываемым.
Приходите и погрузитесь в мир классической музыки вместе с нами!