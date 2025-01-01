Меню
Струнный квартет при свечах
6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт-энигма в Пермском театре оперы и балета

В фойе театра пройдет уникальный музыкальный вечер, который порадует всех любителей классической музыки. На сцене выступят:

  • Кристина Лебедева — скрипка
  • Мария Петрова — скрипка
  • Светлана Батурина — альт
  • Игорь Галкин — виолончель

Что такое концерт-энигма?

Концерт-энигма представляет собой выражение особого доверия, которое сложилось за годы между театром и его публикой. В этом вечере зрители смогут насладиться музыкой, не зная заранее программы. Это создает атмосферу интриги и неожиданности, позволяя каждому слушателю стать частью уникального музыкального путешествия.

Необычные детали

Такой формат мероприятия позволяет зрителям открывать для себя новые музыкальные произведения и композиторов, которые могут вдохновить и удивить. Чистые звуки струнных инструментов в сочетании с таинственностью программы делают концерт незабываемым.

Приходите и погрузитесь в мир классической музыки вместе с нами!

Купить билет на концерт Струнный квартет при свечах

Февраль
14 февраля суббота
19:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 2000 ₽

