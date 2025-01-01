Струнные квартеты А. Глазунова и М. Чюрлёниса

Приглашаем вас на незабываемый концерт классической музыки, который пройдет в уютном доме Кочневой. В программе вечера — произведения выдающихся композиторов: Александра Глазунова и Микалоюса Чюрлёниса.
В исполнении талантливых музыкантов прозвучат струнные квартеты, которые подарят слушателям возможность погрузиться в мир глубокой и эмоциональной музыки. Глазунов, один из величайших русских композиторов, известен своими мелодичными и гармоничными произведениями, в то время как Чюрлёнис, литовский художник и композитор, создавал музыку, полную мистики и природных образов.
Билеты на концерт можно приобрести на сайте дома Кочневой. Не упустите шанс насладиться великолепной музыкой в атмосферном окружении!