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Струнные квартеты А. Глазунова и М. Чюрлёниса
Киноафиша Струнные квартеты А. Глазунова и М. Чюрлёниса

Струнные квартеты А. Глазунова и М. Чюрлёниса

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Звуки классики: Струнные квартеты Глазунова и Чюрлёниса. Концерт в Доме Кочневой

Приглашаем вас на незабываемый концерт классической музыки, который пройдет в уютном доме Кочневой. В программе вечера — произведения выдающихся композиторов: Александра Глазунова и Микалоюса Чюрлёниса.

Что вас ждет на концерте?

В исполнении талантливых музыкантов прозвучат струнные квартеты, которые подарят слушателям возможность погрузиться в мир глубокой и эмоциональной музыки. Глазунов, один из величайших русских композиторов, известен своими мелодичными и гармоничными произведениями, в то время как Чюрлёнис, литовский художник и композитор, создавал музыку, полную мистики и природных образов.

Интересные факты

  • Александр Глазунов был не только композитором, но и педагогом, который воспитал целое поколение музыкантов.
  • Микалоюс Чюрлёнис также был известным художником, и его живопись часто вдохновлялась музыкой.
  • Струнные квартеты обоих композиторов представляют собой важную часть камерной музыки и до сих пор исполняются на лучших сценах мира.

Билеты и информация

Билеты на концерт можно приобрести на сайте дома Кочневой. Не упустите шанс насладиться великолепной музыкой в атмосферном окружении!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 сентября
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
19:00 от 700 ₽

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