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Струна
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Спектакль Струна

Постановка
Ерундопель-театр 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль-рассуждение, поиск человека в человеке

Приглашаем вас на уникальное театральное событие, которое заставит задуматься о судьбе и внутреннем выборе каждого из нас. Спектакль «По лабиринтам человеческого сознания» — это глубокое рассуждение о том, что значит оставаться Человеком в нашем сложном мире.

Темы спектакля

В центре сюжета — исследование человеческой личности. Что такое «Я»? Как мы формируемся и меняемся под воздействием внешних факторов и внутренних конфликтов? Спектакль задаётся вопросом о том, что в нас может быть как хорошим, так и ужасным, и как эти противоречия сосуществуют в рамках одной личности.

Формат и стиль

Актеры будут вести зрителей через метафорические лабиринты, раскрывая различные аспекты человеческой природы. Это не просто театральное представление; это возможность заглянуть вглубь себя и понять, что делает нас теми, кто мы есть.

Интересные факты

Спектакль создан по оригинальному сценарию и включает в себя элементы интерактивности, что позволяет зрителям стать активными участниками происходящего. Премьера состоится в известном театре, который славится своими глубокими и провокационными постановками.

Не упустите возможность погрузиться в размышления о сущности человека и его внутренней борьбе. Мы ждем вас на этом захватывающем спектакле!

Режиссер
Наталья Уполовникова
В ролях
Олег Горсков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 сентября
Ерундопель-театр Санкт-Петербург, Лиговский просп., 53
19:00 от 1000 ₽

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