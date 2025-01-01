Фестиваль «Строители Будущего» в Москве

Приглашаем вас на уникальное событие в мире строительства и дизайна — фестиваль «Строители Будущего», посвящённый Дню строителя. Это масштабное мероприятие объединяет профессионалов и любителей индустрии: архитекторов, дизайнеров, строителей и домашних мастеров.

День Нетворкинга

После насыщенной программы фестиваля вас ждёт «второй день» — день нетворкинга. Это отличная возможность для отдыха и неформального общения в камерной обстановке. Мы собираемся в уютном яхт-клубе, где можно расслабиться у воды и насладиться атмосферой летнего дня.

Что вас ждёт

Комфортабельный ресторан с фуршетом;

Тёплый открытый бассейн с шезлонгами;

Музыка от диджея;

Гидроциклы для активного отдыха;

Тёплая компания единомышленников.

Не упустите шанс пообщаться с коллегами в непринуждённой обстановке и перезагрузиться после насыщенного фестивального дня!