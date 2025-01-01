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Строители Будущего | Бизнес день
Билеты от 24240₽
Киноафиша Строители Будущего | Бизнес день

Строители Будущего | Бизнес день

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Билеты от 24240₽

О концерте/спектакле

Фестиваль «Строители Будущего» в Москве

Приглашаем вас на уникальное событие в мире строительства и дизайна — фестиваль «Строители Будущего», посвящённый Дню строителя. Это масштабное мероприятие объединяет профессионалов и любителей индустрии: архитекторов, дизайнеров, строителей и домашних мастеров.

День Нетворкинга

После насыщенной программы фестиваля вас ждёт «второй день» — день нетворкинга. Это отличная возможность для отдыха и неформального общения в камерной обстановке. Мы собираемся в уютном яхт-клубе, где можно расслабиться у воды и насладиться атмосферой летнего дня.

Что вас ждёт

  • Комфортабельный ресторан с фуршетом;
  • Тёплый открытый бассейн с шезлонгами;
  • Музыка от диджея;
  • Гидроциклы для активного отдыха;
  • Тёплая компания единомышленников.

Не упустите шанс пообщаться с коллегами в непринуждённой обстановке и перезагрузиться после насыщенного фестивального дня!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 августа
Яхт-клуб «Адмирал» Москва, пос. Водники, Адмиральская, влад. 1
13:00 от 24240 ₽

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