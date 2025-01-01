«Строитель Сольнес» по Г. Ибсену в ШДИ

Школа драматического искусства приглашает вас на спектакль «Строитель Сольнес» по одноименной пьесе выдающегося норвежского драматурга Генрика Ибсена. Это произведение, написанное в 1892 году, затрагивает актуальные темы амбиций, творчества и человеческих отношений.

О спектакле

«Строитель Сольнес» — это история о талантливом архитекторе, который сталкивается с кризисом творческой идентичности. Главный герой, Кность Сольнес, осознает, что его карьерные успехи обернулись против него самого. Он должен решить, что важнее: следовать своим амбициям или сохранить человеческие связи.

Интересные факты

Пьеса «Строитель Сольнес» считается одной из самых сложных и глубоких работ Ибсена.

Спектакль поднимает вопросы о цене успеха и моральной ответственности творца.

Это одно из первых произведений, в которых Ибсен использует психологический подход к персонажам.

Детали спектакля

Премьера спектакля состоится 15 ноября 2023 года в Школе драматического искусства. Режиссером постановки стал известный театральный мастер, чьи работы уже завоевали признание зрителей и критиков.

Не упустите возможность увидеть эту шедевральную пьесу на сцене! Билеты уже в продаже. Мы ждем вас!