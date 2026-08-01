Выставка в доме Петра I в Коломенском

Не пропустите уникальную экспозицию в музее-заповеднике «Коломенское», расположенную в знаменитом Домике Петра I на Государевом дворе. Выставка предлагает зрителям возможность познакомиться с интерьером начала XVIII века и узнать о многогранных интересах царя-преобразователя.

В основе экспозиции лежат сохранившиеся описания Домика. Здесь воссозданы сени, кабинет, чуланец, столовая, почивальня и денщицкая. Интерьеры наполнены типичными предметами того времени, представлены из фондов музея-заповедника. Вы сможете увидеть, как жил один из самых известных правителей России и каковы были его повседневные заботы.

Выставка отлично подходит для тех, кто хочет не только насладиться искусством, но и окунуться в исторический контекст, который формировал личность Петра I и его время.

Не упустите шанс ознакомиться с этой потрясающей коллекцией и открыть для себя новые аспекты истории нашего государства!