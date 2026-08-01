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О выставке

Выставка в доме Петра I в Коломенском

Не пропустите уникальную экспозицию в музее-заповеднике «Коломенское», расположенную в знаменитом Домике Петра I на Государевом дворе. Выставка предлагает зрителям возможность познакомиться с интерьером начала XVIII века и узнать о многогранных интересах царя-преобразователя.

В основе экспозиции лежат сохранившиеся описания Домика. Здесь воссозданы сени, кабинет, чуланец, столовая, почивальня и денщицкая. Интерьеры наполнены типичными предметами того времени, представлены из фондов музея-заповедника. Вы сможете увидеть, как жил один из самых известных правителей России и каковы были его повседневные заботы.

Выставка отлично подходит для тех, кто хочет не только насладиться искусством, но и окунуться в исторический контекст, который формировал личность Петра I и его время.

Не упустите шанс ознакомиться с этой потрясающей коллекцией и открыть для себя новые аспекты истории нашего государства!

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Помощь с билетами
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
13 августа четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
14 августа пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
15 августа суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
16 августа воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
17 августа понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
18 августа вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
19 августа среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
20 августа четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
21 августа пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
22 августа суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
23 августа воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
24 августа понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
25 августа вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
26 августа среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
27 августа четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
28 августа пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
29 августа суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
30 августа воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
31 августа понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
1 августа воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
2 августа понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
3 августа вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
4 августа среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
5 августа четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
6 августа пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
7 августа суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
8 августа воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
9 августа понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
10 августа вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
11 августа среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
12 августа четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
13 августа пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
14 августа суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
15 августа воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
16 августа понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
17 августа вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
18 августа среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
19 августа четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
20 августа пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
21 августа суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
22 августа воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
23 августа понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
24 августа вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
25 августа среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
26 августа четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
27 августа пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
28 августа суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
29 августа воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
30 августа понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
31 августа вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
1 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
2 сентября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
3 сентября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
4 сентября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
5 сентября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
6 сентября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
7 сентября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
8 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
9 сентября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
10 сентября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
11 сентября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
12 сентября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
13 сентября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
14 сентября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
15 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
16 сентября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
17 сентября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
18 сентября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
19 сентября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
20 сентября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
21 сентября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
22 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
23 сентября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
24 сентября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
25 сентября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
26 сентября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
27 сентября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
28 сентября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
29 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
30 сентября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
1 сентября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
2 сентября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
3 сентября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
4 сентября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
5 сентября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
6 сентября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
7 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
8 сентября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
9 сентября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
10 сентября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
11 сентября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
12 сентября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
13 сентября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
14 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
15 сентября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
16 сентября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
17 сентября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
18 сентября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
19 сентября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
20 сентября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
21 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
22 сентября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
23 сентября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
24 сентября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
25 сентября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
26 сентября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
27 сентября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
28 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
29 сентября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
30 сентября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
1 октября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
2 октября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
3 октября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
4 октября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
5 октября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
6 октября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
7 октября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
8 октября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
9 октября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
10 октября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
11 октября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
12 октября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
13 октября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
14 октября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
15 октября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
16 октября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
17 октября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
18 октября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
19 октября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
20 октября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
21 октября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
22 октября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
23 октября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
24 октября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
25 октября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
26 октября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
27 октября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
28 октября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
29 октября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
30 октября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
31 октября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
1 октября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
2 октября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
3 октября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
4 октября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
5 октября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
6 октября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
7 октября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
8 октября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
9 октября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
10 октября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
11 октября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
12 октября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
13 октября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
14 октября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
15 октября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
16 октября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
17 октября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
18 октября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
19 октября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
20 октября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
21 октября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
22 октября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
23 октября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
24 октября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
1 ноября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
2 ноября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
3 ноября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
4 ноября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
5 ноября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
6 ноября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
7 ноября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
8 ноября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
9 ноября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
10 ноября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
11 ноября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
12 ноября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
13 ноября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
14 ноября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
15 ноября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
16 ноября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
17 ноября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
18 ноября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
19 ноября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
20 ноября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
21 ноября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
22 ноября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
23 ноября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
24 ноября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
25 ноября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
26 ноября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
27 ноября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
28 ноября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
29 ноября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
30 ноября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
1 декабря вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
2 декабря среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
3 декабря четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
4 декабря пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
5 декабря суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
6 декабря воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
7 декабря понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
8 декабря вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
9 декабря среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
10 декабря четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
11 декабря пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
12 декабря суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
13 декабря воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
14 декабря понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
15 декабря вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
16 декабря среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
17 декабря четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
18 декабря пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
19 декабря суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
20 декабря воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
21 декабря понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
22 декабря вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
23 декабря среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
24 декабря четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
25 декабря пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
26 декабря суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
27 декабря воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
28 декабря понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
29 декабря вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
30 декабря среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
31 декабря четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
1 января пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
2 января суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
3 января воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
4 января понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
5 января вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
6 января среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
7 января четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
8 января пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
9 января суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
10 января воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
11 января понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
12 января вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
13 января среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
14 января четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
15 января пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
16 января суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
17 января воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
18 января понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
19 января вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
20 января среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
21 января четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
22 января пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
23 января суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
24 января воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
25 января понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
26 января вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
27 января среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
28 января четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
29 января пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
30 января суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
31 января воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
1 февраля понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
2 февраля вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
3 февраля среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
4 февраля четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
5 февраля пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
6 февраля суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
7 февраля воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
8 февраля понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
9 февраля вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
10 февраля среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
11 февраля четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
12 февраля пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
13 февраля суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
14 февраля воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
15 февраля понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
16 февраля вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
17 февраля среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
18 февраля четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
19 февраля пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
20 февраля суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
21 февраля воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
22 февраля понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
23 февраля вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
24 февраля среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
25 февраля четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
26 февраля пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
27 февраля суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
28 февраля воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
1 марта понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
2 марта вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
3 марта среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
4 марта четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
5 марта пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
6 марта суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
7 марта воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
8 марта понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
9 марта вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
10 марта среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
11 марта четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
12 марта пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
13 марта суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
14 марта воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
15 марта понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
16 марта вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
17 марта среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
18 марта четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
19 марта пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
20 марта суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
21 марта воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
22 марта понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
23 марта вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
24 марта среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
25 марта четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
26 марта пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
27 марта суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
28 марта воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
29 марта понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
30 марта вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
31 марта среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
1 апреля четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
2 апреля пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
3 апреля суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
4 апреля воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
5 апреля понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
6 апреля вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
7 апреля среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
8 апреля четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
9 апреля пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
10 апреля суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
11 апреля воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
12 апреля понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
13 апреля вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
14 апреля среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
15 апреля четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
16 апреля пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
17 апреля суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
18 апреля воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
19 апреля понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
20 апреля вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
21 апреля среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
22 апреля четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
23 апреля пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
24 апреля суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
25 апреля воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
26 апреля понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
27 апреля вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
28 апреля среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
29 апреля четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
30 апреля пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
1 мая суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
2 мая воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
3 мая понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
4 мая вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
5 мая среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
6 мая четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
7 мая пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
8 мая суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
9 мая воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
10 мая понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
11 мая вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
12 мая среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
13 мая четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
14 мая пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
15 мая суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
16 мая воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
17 мая понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
18 мая вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
19 мая среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
20 мая четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
21 мая пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
22 мая суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
23 мая воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
24 мая понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
25 мая вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
26 мая среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
27 мая четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
28 мая пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
29 мая суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
30 мая воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
31 мая понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
1 июня вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
2 июня среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
3 июня четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
4 июня пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
5 июня суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
6 июня воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
7 июня понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
8 июня вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
9 июня среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
10 июня четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
11 июня пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
12 июня суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
13 июня воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
14 июня понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
15 июня вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
16 июня среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
17 июня четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
18 июня пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
19 июня суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
20 июня воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
21 июня понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
22 июня вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
23 июня среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
24 июня четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
25 июня пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
26 июня суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
27 июня воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
28 июня понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
29 июня вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
30 июня среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
1 июля четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
2 июля пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
3 июля суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
4 июля воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
5 июля понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
6 июля вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
7 июля среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
8 июля четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
9 июля пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
10 июля суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
11 июля воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
12 июля понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
13 июля вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
14 июля среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
15 июля четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
16 июля пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
17 июля суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
18 июля воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
19 июля понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
20 июля вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
21 июля среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
22 июля четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
23 июля пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
24 июля суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
25 июля воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
26 июля понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
27 июля вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
28 июля среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
29 июля четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
30 июля пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
31 июля суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39

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