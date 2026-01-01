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Строим дорогу — строим себя
Киноафиша Строим дорогу — строим себя

Спектакль Строим дорогу — строим себя

Постановка
ГИТИС-театр 12+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

Пять произведений, пять портретов человеческих судеб 

Спектакль представляет пять историй о людях, чьи судьбы пересеклись на фоне строительства Байкало-Амурской магистрали. Дружба и ненависть, любовь и разлука, рождение и смерть — эти сильные чувства и события идут параллельно, словно рельсы железной дороги, уходящие вдаль.

Освоение Сибири и Дальнего Востока

На фоне глобальных изменений, войн и потрясений герои возвращаются к великой стройке, осваивая суровую природу. Их жизнь становится аналогом строительства — сложным, изматывающим, но вдохновляющим процессом.

Подвиг изыскателей

Тайга, дикие звери, отвесные скалы и абсолютное одиночество — всё это не сломило дух тех, кто прокладывал путь через бескрайние земли. Изыскатели железных дорог платили жизнью за своё призвание, но их мужество и верность делу остались в памяти поколений.

Истинная твердость духа

За внешней сдержанностью и скромностью этих людей скрывалась невероятная сила характера. Преодолевая трудности, они не только строили рельсы, но и перестраивали свои жизни, желая оставить своим потомкам лучшее будущее.

Спектакль — это гимн человеческой стойкости, верности делу и огромной силе духа.

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