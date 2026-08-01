Спектакль «Строго на север» на фестивале «Золотая Августина»

Приглашаем вас на театральную авантюру «Строго на север», которая станет ярким событием 4-го фестиваля «Золотая Августина». Спектакль, основанный на пьесе Пьера Нотта «Две дамочки в сторону севера», исполнен ведущими артистками Вологодского ТЮЗа: Аленой Данченко и Анастасией Латкиной.

Сюжетные перипетии

Зрителей ждет увлекательная история двух пожилых дам, Аннетт и Бернадетт, которые волей судьбы покидают свой уютный магазинчик в Париже и отправляются в «далёкий» город Амьен, расположенный на севере Франции. На их пути возникают забавные приключения: гонки на автобусе, таинственные прогулки по кладбищам Пикардии и даже невольный визит в полицейский участок. Интригующие испытания испытывают их сестринские узы, открывая новые грани дружбы.

Режиссер и исполнители

Спектакль поставил талантливый Андрей Камендов, а роли двух главных героинь исполняют заслуженные артистки Алёна Данченко и Анастасия Латкина. Эти опытные актрисы обещают подарить зрителям массу эмоций и великолепную игру.

Не упустите возможность увидеть «Строго на север» - спектакль, который поднимет настроение и заставит задуматься о настоящих ценностях дружбы и поддержки!