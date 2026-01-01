Спектакль по пьесе Славомира Мрожека

Представьте, вы попали в странную чёрную комнату с двумя стульями. Двери открыты, но что за ними — неизвестно. Какой выбор сделает вас свободными? Оставаться на месте и сохранять одновременно возможность уйти или встать и выйти, закрыв за собой дверь, тем самым лишив себя выбора? Это философская дилемма, с которой сталкиваются герои спектакля.

Спектакль «Стриптиз» основан на пьесе Славомира Мрожека, знаменитого польского драматурга, и предлагает зрителям полный спектр эмоций: от теплых воспоминаний до жуткого страха. Вас ожидает неординарная атмосфера, полная неожиданностей, где элементы джаза переплетаются с причудливой геометрией.

В этом абсурдистском представлении зрители встретят талантливых актеров: Аваза Каминова и Егора Герасимова, под руководством режиссёра Владимира Кузьмина. Спектакль обещает быть жарким — он сочетает в себе странные, пугающие и смешные моменты, оставив впечатление, которое не забудется надолго.