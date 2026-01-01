Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Стриптиз
Киноафиша Стриптиз

Спектакль Стриптиз

Постановка
Театральная долина 18+
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль по пьесе Славомира Мрожека

Представьте, вы попали в странную чёрную комнату с двумя стульями. Двери открыты, но что за ними — неизвестно. Какой выбор сделает вас свободными? Оставаться на месте и сохранять одновременно возможность уйти или встать и выйти, закрыв за собой дверь, тем самым лишив себя выбора? Это философская дилемма, с которой сталкиваются герои спектакля.

Спектакль «Стриптиз» основан на пьесе Славомира Мрожека, знаменитого польского драматурга, и предлагает зрителям полный спектр эмоций: от теплых воспоминаний до жуткого страха. Вас ожидает неординарная атмосфера, полная неожиданностей, где элементы джаза переплетаются с причудливой геометрией.

В этом абсурдистском представлении зрители встретят талантливых актеров: Аваза Каминова и Егора Герасимова, под руководством режиссёра Владимира Кузьмина. Спектакль обещает быть жарким — он сочетает в себе странные, пугающие и смешные моменты, оставив впечатление, которое не забудется надолго.

Купить билет на спектакль Стриптиз

Помощь с билетами
В других городах
Март
3 марта вторник
19:30
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 1400 ₽

В ближайшие дни

Кот Котофеич и Чудо-дерево
0+
Детский Интерактивный
Кот Котофеич и Чудо-дерево
8 марта в 11:00 Малышок
от 900 ₽
Прогулка по Михайловскому театру
6+
Иммерсивный
Прогулка по Михайловскому театру
4 марта в 15:30 Михайловский театр
Билеты
Ответ Гиппократа
16+
Иммерсивный
Ответ Гиппократа
23 марта в 19:00 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 4900 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше