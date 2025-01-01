Меню
Стриптиз
Киноафиша Стриптиз

Спектакль Стриптиз

18+
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль «Стриптиз» по пьесе Славомира Мрожека в Театральной Долине

В Театральной Долине состоится захватывающий спектакль по пьесе знаменитого польского драматурга Славомира Мрожека - «Стриптиз». Это представление привнесет в жизнь зрителей множество эмоций и неожиданных поворотов.

Непредсказуемая обстановка

Сюжет разворачивается в черной комнате с двумя стульями, где зритель сталкивается с простым, но в то же время сложным выбором: сидеть или выйти. Этот элемент интерактивности создает уникальную атмосферу и заставляет задуматься о выборах, которые мы делаем в жизни.

Спектр эмоций

Актеры передадут зрителю спектр эмоций - от теплых воспоминаний до жуткого страха. Интересные театральные приёмы в сочетании с элементами джаза и геометрии придадут спектаклю особый шарм, характерный для абсурдистского театра.

Для любителей абсурдизма

«Стриптиз» определенно понравится ценителям абсурдистских театральных постановок. Психологические игры, неожиданные повороты и глубокий подтекст будут сопутствовать этому захватывающему спектаклю.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который заставит вас пересмотреть взгляды на привычные вещи и взаимодействие в обществе.

В других городах
Январь
20 января вторник
19:30
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 1400 ₽

