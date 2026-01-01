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Стриптиз
Киноафиша Стриптиз

Спектакль Стриптиз

16+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Экзистенциальный триллер «Стриптиз»

Постановка «Стриптиз» представляет собой захватывающий экзистенциальный триллер, созданный Посттравматическим театром. Эта работа основана на одноименной пьесе Славомира Мрожека, известного польского драматурга, который мастерски исследует глубины человеческой психологии и абсурда.

Цитата из пьесы: Страшнее всего отсутствие уверенности. Это утверждение становится ключевым для понимания сюжета, где герои сталкиваются с миром, в котором причинно-следственные связи размыты, а предугадать последствия своих действий невозможно. Они оказываются в ситуации, где защититься от непознаваемых и беспощадных законов мира невозможно.

О постановке

В спектакле «Стриптиз» зрители погружаются в атмосферу абсурда, где комические и тревожные элементы переплетаются, создавая уникальный опыт. Действие разворачивается в пустой комнате с двумя закрытыми дверями. Что будет дальше? Это интригующий вопрос, который заставляет зрителей затаить дыхание.

Команда спектакля

  • Режиссер: Соня Дымшиц
  • Художница-постановщица: Анастасия Цветкова
  • В ролях: Филипп Бородин, Кирилл Смирнов
  • Звук: Соня Скобелева
  • Свет: Татьяна Яковлева
  • Хореограф: Адэлина Алчинова
  • Консультант: Константин Моллаев

Не пропустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который заставит вас задуматься о сложностях человеческого существования и абсурдности мира вокруг нас.

Режиссер
София Дымшиц
В ролях
Филипп Бородин
Кирилл Смирнов

Фотографии

Стриптиз Стриптиз Стриптиз Стриптиз Стриптиз Стриптиз Стриптиз Стриптиз
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