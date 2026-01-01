Экзистенциальный триллер «Стриптиз»

Постановка «Стриптиз» представляет собой захватывающий экзистенциальный триллер, созданный Посттравматическим театром. Эта работа основана на одноименной пьесе Славомира Мрожека, известного польского драматурга, который мастерски исследует глубины человеческой психологии и абсурда.

Цитата из пьесы: Страшнее всего отсутствие уверенности . Это утверждение становится ключевым для понимания сюжета, где герои сталкиваются с миром, в котором причинно-следственные связи размыты, а предугадать последствия своих действий невозможно. Они оказываются в ситуации, где защититься от непознаваемых и беспощадных законов мира невозможно.

О постановке

В спектакле «Стриптиз» зрители погружаются в атмосферу абсурда, где комические и тревожные элементы переплетаются, создавая уникальный опыт. Действие разворачивается в пустой комнате с двумя закрытыми дверями. Что будет дальше? Это интригующий вопрос, который заставляет зрителей затаить дыхание.

Команда спектакля

Режиссер: Соня Дымшиц

Соня Дымшиц Художница-постановщица: Анастасия Цветкова

Анастасия Цветкова В ролях: Филипп Бородин, Кирилл Смирнов

Филипп Бородин, Кирилл Смирнов Звук: Соня Скобелева

Соня Скобелева Свет: Татьяна Яковлева

Татьяна Яковлева Хореограф: Адэлина Алчинова

Адэлина Алчинова Консультант: Константин Моллаев

Не пропустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который заставит вас задуматься о сложностях человеческого существования и абсурдности мира вокруг нас.