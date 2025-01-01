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Стриптиз шоу
Билеты от 10000₽
Киноафиша Стриптиз шоу

Стриптиз шоу

18+
Возраст 18+
Билеты от 10000₽

О концерте/спектакле

Стриптиз шоу в клубе Macho: Искусство чувственности и элегантности

Приглашаем вас на уникальное стриптиз шоу, которое пройдет в клубе Macho. Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для ценителей искусства движения и эстетики тела.

Незабываемое представление

Профессиональные артисты подарят вам незабываемые моменты, где каждый жест пронизан грацией и страстью. Вы увидите не только стриптиз, но и настоящее искусство, наполненное эмоциями.

Атмосфера и декор

Клуб Macho создаст для вас идеальную атмосферу. Мягкое освещение и изысканный декор помогут погрузиться в мир наслаждения и красоты. Это пространство станет идеальным фоном для незабываемого вечера.

Музыка и мастерство исполнителей

Современная музыка в сочетании с безупречным мастерством исполнителей перенесет вас в другой мир. Вы сможете насладиться каждым мгновением, забыв о повседневной суете.

Приватность и сервис

Мы гарантируем приватную обстановку и безупречный сервис. Это эксклюзивное мероприятие для тех, кто умеет ценить каждую деталь и наслаждаться моментом.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного шоу. Откройте для себя мир чувственности и элегантности в клубе Macho!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 августа
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
23:00 от 10000 ₽
9 августа
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
23:00 от 10000 ₽
15 августа
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
23:00 от 10000 ₽
16 августа
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
23:00 от 10000 ₽
22 августа
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
23:00 от 10000 ₽
23 августа
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
23:00 от 10000 ₽
29 августа
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
23:00 от 10000 ₽
30 августа
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
23:00 от 10000 ₽
5 сентября
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
23:00 от 10000 ₽
6 сентября
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
23:00 от 10000 ₽
12 сентября
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
23:00 от 10000 ₽
13 сентября
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
23:00 от 10000 ₽
19 сентября
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
23:00 от 10000 ₽
20 сентября
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
23:00 от 10000 ₽
26 сентября
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
23:00 от 10000 ₽
27 сентября
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
23:00 от 10000 ₽
3 октября
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
23:00 от 10000 ₽
4 октября
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
23:00 от 10000 ₽
10 октября
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
23:00 от 10000 ₽
11 октября
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
23:00 от 10000 ₽
17 октября
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
23:00 от 10000 ₽
18 октября
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
23:00 от 10000 ₽
24 октября
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
23:00 от 10000 ₽
25 октября
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
23:00 от 10000 ₽
31 октября
Macho Москва, Певческий пер., 4, стр. 1
23:00 от 10000 ₽

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