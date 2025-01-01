«СТрио»: Первый сольный концерт

В клубе «16 тонн» состоится долгожданный первый сольный концерт музыкальной группы «СТрио». Это событие обещает быть ярким и запоминающимся, ведь исполнение сочетает в себе элементы соула, инди-попа и фанка.
«СТрио» — это уникальный музыкальный проект, который привлекает внимание своей оригинальностью и энергией. Коллектив уже успел завоевать симпатии публики, выступая на различных площадках. Их особый стиль и звучание создают неповторимую атмосферу на каждом концерте.
На концерте зрители смогут насладиться не только свежими композициями, но и перевернутыми версиями популярных хитов. Каждый трек будет подан с ярким сценическим оформлением и живыми эмоциями, которые передадут атмосферу настоящего праздника.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Билеты на концерт находятся в продаже, и их количество ограничено.