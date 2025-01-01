Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
СТрио. Первый сольный концерт
Билеты от 800₽
Киноафиша СТрио. Первый сольный концерт

СТрио. Первый сольный концерт

16+
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

«СТрио»: Первый сольный концерт

В клубе «16 тонн» состоится долгожданный первый сольный концерт музыкальной группы «СТрио». Это событие обещает быть ярким и запоминающимся, ведь исполнение сочетает в себе элементы соула, инди-попа и фанка.

О группе «СТрио»

«СТрио» — это уникальный музыкальный проект, который привлекает внимание своей оригинальностью и энергией. Коллектив уже успел завоевать симпатии публики, выступая на различных площадках. Их особый стиль и звучание создают неповторимую атмосферу на каждом концерте.

Что ожидать на концерте?

На концерте зрители смогут насладиться не только свежими композициями, но и перевернутыми версиями популярных хитов. Каждый трек будет подан с ярким сценическим оформлением и живыми эмоциями, которые передадут атмосферу настоящего праздника.

Интересные факты

  • Концерт пройдет в одном из самых атмосферных клубов Москвы — «16 тонн», известном своими живыми выступлениями.
  • Группа экспериментирует с различными музыкальными стилями, и их репертуар включает в себя как оригинальные треки, так и каверы на известные песни.
  • СТрио активно взаимодействует со своими поклонниками через соцсети, делясь закулисными моментами и новинками из жизни группы.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Билеты на концерт находятся в продаже, и их количество ограничено.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 сентября
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка
«Колесо любви и фортуны: французская музыка XIV века». Ансамбль The Readers
10 декабря в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 500 ₽
Dead Blonde
12+
Поп
Dead Blonde
18 октября в 20:00 VK Stadium
от 2099 ₽
Blues & Soul Jam
12+
Блюз Соул
Blues & Soul Jam
27 августа в 20:00 Jam Club
от 700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше