Спектакль «Стрелы времени» в исполнении театра «Круг II»

Профессиональный особый театр «Круг II» представляет новый спектакль Андрея Афонина под названием «Стрелы времени». Основой постановки служит научное понятие «трех стрел времени» — гениальная метафора Стивена Хокинга, описывающая необратимость времени.

Стрелы времени движутся вперед, оставляя за собой множество вопросов. Они ассоциируются с космическим холодом. Однако в зеркале искусства — танце, свободном телесном действе, музыке и поэзии — строгие научные откровения становятся живыми и понятными. Математические абстракции обретает эмоциональную доступность.

Спектакль раскрывает темы, близкие каждому зрителю: жизнь и смерть, исполнение человеческой судьбы. Семь планет и семь Ликов времени вступают в диалог с публикой.

Музыкальное сопровождение

В спектакле звучат струнные инструменты из теплого дерева: скрипка, виолончель, брунган, лира, колесная лира и тахти вирта. Особенно выделяется ретрофутуристический терменвокс, который переводит движения исполнителей в звуки, позволяя зрителю ощущать характер артистов через их пластику и звучание в реальном времени.

Команда постановки

Автор идеи, режиссер, хореограф и сценограф — Андрей Афонин. Помощник режиссера — Екатерина Яненкова. Музыку к спектаклю написал и исполняет Серафима Довгань. Художник по костюмам — Елена Осипова, а бутафорами выступают Татьяна и Сергей Костриковы. За свет и звук отвечают Аслан Крымсаков и Игорь Большаков соответственно. Продюсеры спектакля — Ольга Трофимова и Ольга Городиская.

Актерский состав

В спектакле принимают участие:

Андрей Афонин

Алексей Станковский

Федор Богданов

Иван Коргулин

Варвара Матвеевичева

Надежда Осипова

Софья Пивоварова

Спектакль был создан при поддержке Департамента культуры города Москвы (грант «Открытая сцена») и АНО «Пролив». Продолжительность: 1 час. Проживите время вместе с нами!