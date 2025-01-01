Спектакль Стражи Тадж-Махала

Читка пьесы «Стражи Тадж-Махала» в Омском пятом театре

Приглашаем вас на полуночную читку пьесы американского драматурга индийского происхождения Раджива Джозефа «Стражи Тадж-Махала». Мероприятие состоится 21 сентября в 20:30 на Камерной сцене театра.

О пьесе

Действие разворачивается в индийском городе Агра в 1648 году, в год завершения строительства Тадж-Махала — величественной усыпальницы, ставшей символом любви. В центре сюжета — два молодых гвардейца, сын знаменитого военачальника и безродный выходец из трущоб, которые стоят на страже великой стройки, окруженной тайнами и легендами.

В процессе охраны памятника они не только шутят и мечтают о будущем, но и сталкиваются с тяжелым приказом, который изменит их судьбы. Молодой и талантливый драматург Раджив Джозеф создал эту пьесу в 2015 году, и она уже успела завоевать признание за свою проницательность и эмоциональную глубину.

О проекте «Читаем в «Пятом»

Читка «Стражей Тадж-Махала» пройдет в рамках нашего проекта «Читаем в «Пятом». Мы стремимся знакомить зрителей с современными пьесами и поддерживать молодых авторов. Читки позволяют не только услышать текст, но и увидеть, как он оживает в исполнении актёров. Каждый месяц мы представляем новые произведения, давая возможность зрителям насладиться их звучанием в близком к театральному исполнении.

Не упустите шанс стать частью этого культурного события. Мы уверены, что выступление оставит у вас незабываемые впечатления!