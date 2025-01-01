Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Стражи Тадж-Махала
Киноафиша Стражи Тадж-Махала

Спектакль Стражи Тадж-Махала

Постановка
Пятый театр 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Читка пьесы «Стражи Тадж-Махала» в Омском пятом театре

Приглашаем вас на полуночную читку пьесы американского драматурга индийского происхождения Раджива Джозефа «Стражи Тадж-Махала». Мероприятие состоится 21 сентября в 20:30 на Камерной сцене театра.

О пьесе

Действие разворачивается в индийском городе Агра в 1648 году, в год завершения строительства Тадж-Махала — величественной усыпальницы, ставшей символом любви. В центре сюжета — два молодых гвардейца, сын знаменитого военачальника и безродный выходец из трущоб, которые стоят на страже великой стройки, окруженной тайнами и легендами.

В процессе охраны памятника они не только шутят и мечтают о будущем, но и сталкиваются с тяжелым приказом, который изменит их судьбы. Молодой и талантливый драматург Раджив Джозеф создал эту пьесу в 2015 году, и она уже успела завоевать признание за свою проницательность и эмоциональную глубину.

О проекте «Читаем в «Пятом»

Читка «Стражей Тадж-Махала» пройдет в рамках нашего проекта «Читаем в «Пятом». Мы стремимся знакомить зрителей с современными пьесами и поддерживать молодых авторов. Читки позволяют не только услышать текст, но и увидеть, как он оживает в исполнении актёров. Каждый месяц мы представляем новые произведения, давая возможность зрителям насладиться их звучанием в близком к театральному исполнении.

Не упустите шанс стать частью этого культурного события. Мы уверены, что выступление оставит у вас незабываемые впечатления!

Купить билет на спектакль Стражи Тадж-Махала

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
21 сентября воскресенье
20:30
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
от 350 ₽

В ближайшие дни

Самодуры
16+
Комедия Премьера
Самодуры
26 ноября в 18:30 Пятый театр
Билеты
Примадонны
16+
Комедия
Примадонны
4 ноября в 18:30 Пятый театр
Билеты
Свидригайлов. Сны
16+
Драма
Свидригайлов. Сны
26 октября в 12:00 Омский театр драмы
Билеты
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше