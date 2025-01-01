Меню
Стражи Тадж-Махала
Бойкая трагикомедия Алексея Золотовицкого
Постановка
Филиал Театра им. Пушкина 18+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Тайны Тадж-Махала в спектакле Алексея Золотовицкого

Сюжет нового спектакля разворачивается вокруг двух друзей: сироты из трущоб и сына военачальника. Их дружба началась в детстве, а затем они вместе служили в армии. Теперь их судьбы переплелись на охране строительства величественного дворца Тадж-Махал, который хранит множество тайн и запретов.

Испытания дружбы

Судьба готовит героям испытания, которые смогут преодолеть не все. Даже если им удастся пройти через эти трудности, жизнь каждого из них изменится навсегда. Спектакль затрагивает важные темы: дружбы, преданности и смысла жизни.

Глубокий мир стражников

В ходе разговоров двух простых стражников раскрывается многогранный и противоречивый мир героев. Их диалоги полны сомнений, страхов и надежд, что делает спектакль особенно актуальным для зрителей.

Уникальный перевод

Перевод пьесы осуществлён в рамках программы «Lark+Любимовка», что обеспечивает высокий уровень качества текстов и создает уникальную атмосферу для зрителей. Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль!

Режиссер
Алексей Золотовицкий
Алексей Золотовицкий
В ролях
Назар Сафонов
Александр Дмитриев
Кирилл Чернышенко
Александр Кубанин
Олег Греков

Фотографии

Стражи Тадж-Махала Стражи Тадж-Махала Стражи Тадж-Махала Стражи Тадж-Махала
