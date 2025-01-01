Детский познавательный спектакль «Стражи музея»

«Стражи музея» — уникальный спектакль, который разворачивается по экспозиции Театрального музея. В каждом уголке этого загадочного пространства скрыты секреты и тайны, а также волшебные истории, ожидающие своего зрителя.

Главные хранительницы этих тайн — актрисы Ксения Плюснина и Кристина Токарева. Они берут на себя несколько ролей, перевоплощаясь в различные образы на протяжении всего действия. Каждое их появление наполняется энергией и атмосферой, которая привносит в спектакль свою особую магию.

Иммерсивный опыт

Юные зрители станут активными участниками представления, познакомятся с яркими историями из жизни известных актеров и актрис. Они смогут принять участие в постановке «Гамлета», а также услышат, как звучит полифон — уникальный музыкальный инструмент, который добавляет новое звучание в атмосферу спектакля. В завершение зрители смогут посидеть у камина, как в старые добрые времена, создавая уютную и теплую атмосферу.

О создателях

Спектакль является коллективным сочинением на основе произведений Ирины Зартайской. Музыкальное сопровождение подготовил композитор Роман Цепелев, а световое оформление — художники Евгений Ганзбург и Виктория Фадеева. Медиахудожник Егор Пшеничный также создает уникальные визуальные эффекты, которые дополняют выступление.

Не упустите возможность открыть для себя мир театрального волшебства в Театральном музее, расположенном по адресу: Зодчего Росси, 2А. «Стражи музея» — это не просто спектакль, но настоящее открытие для любителей театра.