Балеты «Русских сезонов» в новой интерпретации

Московский академический Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко представляет уникальный вечер балетов, включающий известные произведения Игоря Стравинского: «Петрушка» и «Жар-птица». Эти балеты, созданные специально для «Русских сезонов» Сергея Дягилева в начале XX века, вновь зазвучат на сцене МАМТ в новой интерпретации.

Творческая команда

Постановка осуществляется режиссером Алексеем Франдетти, а хореографы Константин Семенов и Кирилл Радев внесут свои уникальные стилистические подходы. За дирижерским пультом окажется Тимур Зангиев. Сценография принадлежит Виктору Никоненко, который также создал костюмы вместе с Анастасией Пугашкиной и Екатериной Гутковской.

Синергия балета и театра кукол

Важной частью постановки станет сотрудничество МАМТ с Театром кукол имени С.В. Образцова. На сцене зрители увидят куклы, созданные Никоненко, которые в тандеме с артистами балета воплотят образы сказочных героев.

Темы и концепция

Игорь Стравинский когда-то утверждал, что балет — это «единственная форма искусства, которая ставит в краеугольный камень задачи красоты и ничего более». Однако Алексей Франдетти в своей интерпретации обращается к более глубоким темам, касающимся противостояния человека обществу.

Два произведения — две эпохи

Балеты «Петрушка» и «Жар-птица», впервые представленные с разницей в один год, предложат зрителям особую атмосферу. Первая часть сохранит оригинальное либретто Александра Бенуа и самого композитора, но новые сценические решения позволят по-новому осмыслить сюжет.

«Жар-птица» перенесет зрителей в наш современный мир с его актуальными проблемами и переживаниями. Для этого балета Алексей Франдетти написал новое либретто, а хореограф Кирилл Радев создал уникальный пластический язык для каждого персонажа. В сценографии можно будет увидеть элементы декорации, отражающие этапы становления дома BRUSOV от VOS’HOD, что станет ярким визуальным акцентом спектакля.

Важно знать

В спектакле используются яркие световые вспышки и высокочастотные мерцания. У очень маленького процента людей могут возникать приступы, включая эпилептические, в связи с определенными изображениями.

Премьерные показы вечера балетов «Стравинский. Куклы. Танцы» состоятся в рамках Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес». Это событие поддерживается MuzArts, а нотный материал предоставлен Boosey & Hawkes Music Publishers Limited и Schott Music GmbH & Co.KG.