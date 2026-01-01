Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Страусенок и его друзья
Киноафиша Страусенок и его друзья

Спектакль Страусенок и его друзья

0+
Возраст 0+

О спектакле

Страусенок и его друзья: интерактивная музыкальная программа для детей

В центре сюжета «Страусенок и его друзья» находится маленький любознательный страусенок, который только начинает свои первые шаги и исследует мир вокруг. Он знакомится с различными обитателями Африки и изо всех сил пытается найти среди них настоящих друзей.

Формат спектакля

Программа представляет собой увлекательный спектакль, в котором принимают участие как куклы, так и актеры театра. Весь процесс сопровождается живой музыкой и вокальными номерами, что делает его особенно ярким и запоминающимся для юных зрителей.

Аудитория

Эта музыкальная программа идеально подходит для детей младшего возраста. Чаще всего она маркируется как 0+, что делает ее доступной для дошкольников.

Купить билет на спектакль Страусенок и его друзья

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
22 ноября воскресенье
10:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
11:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
29 ноября воскресенье
10:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
11:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
6 декабря воскресенье
10:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
11:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
24 января воскресенье
10:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
11:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
31 января воскресенье
10:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
11:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
14 февраля воскресенье
10:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
11:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
28 февраля воскресенье
10:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
11:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36

В ближайшие дни

Баранкин, будь человеком!
6+
Мюзикл Детский Детские елки
Баранкин, будь человеком!
13 мая в 14:00 Свердловская детская филармония
Билеты
Парни. Знаки судьбы
16+
Комедия Драма Премьера
Парни. Знаки судьбы
19 апреля в 19:00 Театр эстрады
от 600 ₽
Шоу на все времена. Пять звезд
6+
Музыка
Шоу на все времена. Пять звезд
21 марта в 19:00 Театр эстрады
Билеты
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше