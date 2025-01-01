Концептуальный танцевальный спектакль в Александринском театре

Концепция и хореография спектакля принадлежат Маше Шешуковой, а в исполнении участвуют талантливые танцовщицы и танцоры: Виктория Володина, Надежда Гранкина, Даша Докалина, Анастасия Малеева, Полина Мунина, Камиль Мустафаев, Евгения Сабурова, Александра Сафронова, Тимур Хайруллин, Маша Шешукова и Иоланта Щелкунова. Звук оформлен Ильей Селецким, а костюмы созданы при поддержке LOVE REPUBLIC.

Манифест страсти и силы

Безусловно, этот спектакль представляет собой манифест страсти, силы, виртуозности и свободы, образы которых перекликались с ожиданиями зрителей. Маша Шешукова описывает танец как форму выживания и стойкости, исследующую телесные границы. Вдохновлённый культурой фламенко и символами Испании, такими как коррида и гитара, спектакль приглашает зрителей в мир, наполненный звуками и энергией.

Взаимодействие с аудиторией

«Мне кажется, что зритель жизненно необходим для этой работы, со всеми своими противоречивыми чувствами», — отмечает Шешукова. Именно это взаимодействие создаёт пространство для пьесы, наполненной страстью и тишиной, где музыка и танец сливаются в одно целое.

Команда проекта

Маша Шешукова — танц-художница и преподаватель, окончившая магистерскую программу «Художественные практики современного танца» в АРБ им. А.Я. Вагановой. С опытом около 22 лет, она презентовала свои работы на Новой сцене Александринского театра и БДТ им. Г.А. Товстоногова. Она также принимала участие в таких фестивалях, как «ПротоАрт» и Уральская индустриальная биеннале современного искусства.

Разнообразие участников

Команда проекта представляет собой объединение танцовщиков с различным опытом из разных городов: Санкт-Петербурга, Краснодара, Минска, Казани, Красноярска и Новосибирска. Участники — это профессионалы и «выросшие» любители, открывающие новые грани своего таланта. Среди них выпускники АРБ, СПбГК и Казанского хореографического училища, а также танцовщики известных коллективов, таких как «Земные радости» и «musicAenterna». Средний танцевальный стаж участников составляет около 15 лет.