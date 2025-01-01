Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Страсти
Киноафиша Страсти

Спектакль Страсти

12+
Режиссер Маша Шешукова
Продолжительность 55 минут
Возраст 12+

О спектакле

Концептуальный танцевальный спектакль в Александринском театре

Концепция и хореография спектакля принадлежат Маше Шешуковой, а в исполнении участвуют талантливые танцовщицы и танцоры: Виктория Володина, Надежда Гранкина, Даша Докалина, Анастасия Малеева, Полина Мунина, Камиль Мустафаев, Евгения Сабурова, Александра Сафронова, Тимур Хайруллин, Маша Шешукова и Иоланта Щелкунова. Звук оформлен Ильей Селецким, а костюмы созданы при поддержке LOVE REPUBLIC.

Манифест страсти и силы

Безусловно, этот спектакль представляет собой манифест страсти, силы, виртуозности и свободы, образы которых перекликались с ожиданиями зрителей. Маша Шешукова описывает танец как форму выживания и стойкости, исследующую телесные границы. Вдохновлённый культурой фламенко и символами Испании, такими как коррида и гитара, спектакль приглашает зрителей в мир, наполненный звуками и энергией.

Взаимодействие с аудиторией

«Мне кажется, что зритель жизненно необходим для этой работы, со всеми своими противоречивыми чувствами», — отмечает Шешукова. Именно это взаимодействие создаёт пространство для пьесы, наполненной страстью и тишиной, где музыка и танец сливаются в одно целое.

Команда проекта

Маша Шешукова — танц-художница и преподаватель, окончившая магистерскую программу «Художественные практики современного танца» в АРБ им. А.Я. Вагановой. С опытом около 22 лет, она презентовала свои работы на Новой сцене Александринского театра и БДТ им. Г.А. Товстоногова. Она также принимала участие в таких фестивалях, как «ПротоАрт» и Уральская индустриальная биеннале современного искусства.

Разнообразие участников

Команда проекта представляет собой объединение танцовщиков с различным опытом из разных городов: Санкт-Петербурга, Краснодара, Минска, Казани, Красноярска и Новосибирска. Участники — это профессионалы и «выросшие» любители, открывающие новые грани своего таланта. Среди них выпускники АРБ, СПбГК и Казанского хореографического училища, а также танцовщики известных коллективов, таких как «Земные радости» и «musicAenterna». Средний танцевальный стаж участников составляет около 15 лет.

Фотографии

Страсти Страсти Страсти Страсти Страсти Страсти Страсти Страсти Страсти Страсти Страсти Страсти Страсти Страсти Страсти Страсти Страсти Страсти Страсти
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше