Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Страсти по Жанне
Киноафиша Страсти по Жанне

Спектакль Страсти по Жанне

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Страсти по Жанне»— экспериментальный арт-проект на стыке театра и кино в Арт-центре на Любинском

Приглашаем вас на уникальное театральное событие — «Страсти по Жанне». Это экспериментальный арт-проект, который объединяет элементы театра и кино. Режиссёром выступает Олег Берков, известный своими смелыми и нестандартными решениями на сцене.

О спектакле

В центральных ролях спектакля можно увидеть талантливых артистов: Сергея Оленберга, Олега Беркова, Степана Дворянкина, Артёма Ильина, Леонида Калмыкова, Артёма Кукушкина, Алёну Устинову и Дарью Копенкову. Каждый из них вносит свою уникальную интерпретацию в историю.

Спектакль рассказывает о судьбе Жанны д'Арк — девушки, которая отвоевывала захваченную Родину и завоёвывала сердца мужчин. Но её мысли всегда были о Франции и о своём божественном предназначении. Огонь страстей вокруг Орлеанской девы обернулся для неё настоящим испытанием, превращаясь в костёр инквизиции.

Информация для зрителей

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего проекта. Спектакль обещает удивить как поклонников театра, так и любителей кино. Будьте готовы к сильным эмоциям и глубоким размышлениям о судьбе Жанны д'Арк и её исторической значимости.

Режиссер
Олег Берков
В ролях
Сергей Оленберг
Олег Берков
Степан Дворянкин
Артем Ильин
Леонид Калмыков

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 31 августа
Омский дом актера Омск, Ленина, 45
19:00 от 400 ₽

В ближайшие дни

Визит дамы
16+
Драма
Визит дамы
7 октября в 19:00 Омский театр драмы
Билеты
16+
Драма Премьера
С вечера до полудня
11 октября в 19:00 Омский театр драмы
Билеты
16+
Драма
Холстомер
17 октября в 18:30 Омский дом актера
от 400 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше