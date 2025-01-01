Спектакль Страсти по Жанне

«Страсти по Жанне»— экспериментальный арт-проект на стыке театра и кино в Арт-центре на Любинском

Приглашаем вас на уникальное театральное событие — «Страсти по Жанне». Это экспериментальный арт-проект, который объединяет элементы театра и кино. Режиссёром выступает Олег Берков, известный своими смелыми и нестандартными решениями на сцене.

О спектакле

В центральных ролях спектакля можно увидеть талантливых артистов: Сергея Оленберга, Олега Беркова, Степана Дворянкина, Артёма Ильина, Леонида Калмыкова, Артёма Кукушкина, Алёну Устинову и Дарью Копенкову. Каждый из них вносит свою уникальную интерпретацию в историю.

Спектакль рассказывает о судьбе Жанны д'Арк — девушки, которая отвоевывала захваченную Родину и завоёвывала сердца мужчин. Но её мысли всегда были о Франции и о своём божественном предназначении. Огонь страстей вокруг Орлеанской девы обернулся для неё настоящим испытанием, превращаясь в костёр инквизиции.

Информация для зрителей

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего проекта. Спектакль обещает удивить как поклонников театра, так и любителей кино. Будьте готовы к сильным эмоциям и глубоким размышлениям о судьбе Жанны д'Арк и её исторической значимости.