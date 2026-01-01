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Страсти по Востоку: Бах в Храме Дзен
Киноафиша Страсти по Востоку: Бах в Храме Дзен

Страсти по Востоку: Бах в Храме Дзен

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыка Баха в необычном диалоге с восточными культурами

Под высокими сводами Лютеранского собора прозвучит музыка Иоганна Себастьяна Баха в уникальном сочетании с японскими и китайскими инструментами. Знакомые интонации наполнятся новым смыслом: прозрачностью, медитативностью и множеством тончайших оттенков.

Органные партии соединятся с хрупкой выразительностью восточных тембров. Величие европейского храма встретится с тишиной дзенского сада. Это не просто концерт — это уникальное пространство для слушания, которое позволит вам остановиться среди городского ритма и встретиться с музыкой, очищающей мысли и пробуждающей воображение.

Дайте Баху провести вас от торжественной архитектуры звука к состоянию гармонии, где Восток и Запад говорят на одном языке — языке красоты.

Важная информация

  • В программе концерта и составе артистов возможны изменения.
  • Билеты приобретаются на каждого зрителя, вне зависимости от возраста.
  • Места с ограниченной видимостью сцены стоят 599 рублей.
  • 25 октября в стоимость билетов первых трех рядов партера входит экскурсия по собору Петрикирхе; начало экскурсии — за час до концерта.

Исполнитель

Орган: Gustav Steinmann

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В других городах
Октябрь
25 октября воскресенье
15:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
от 599 ₽

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