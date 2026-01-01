Страсти по Востоку: Бах в Храме Дзен

Под высокими сводами Лютеранского собора прозвучит музыка Иоганна Себастьяна Баха в уникальном сочетании с японскими и китайскими инструментами. Знакомые интонации наполнятся новым смыслом: прозрачностью, медитативностью и множеством тончайших оттенков.
Органные партии соединятся с хрупкой выразительностью восточных тембров. Величие европейского храма встретится с тишиной дзенского сада. Это не просто концерт — это уникальное пространство для слушания, которое позволит вам остановиться среди городского ритма и встретиться с музыкой, очищающей мысли и пробуждающей воображение.
Дайте Баху провести вас от торжественной архитектуры звука к состоянию гармонии, где Восток и Запад говорят на одном языке — языке красоты.
Орган: Gustav Steinmann