Страсти по Востоку: Бах в Храме Дзен

Музыка Баха в необычном диалоге с восточными культурами

Под высокими сводами Лютеранского собора прозвучит музыка Иоганна Себастьяна Баха в уникальном сочетании с японскими и китайскими инструментами. Знакомые интонации наполнятся новым смыслом: прозрачностью, медитативностью и множеством тончайших оттенков.

Органные партии соединятся с хрупкой выразительностью восточных тембров. Величие европейского храма встретится с тишиной дзенского сада. Это не просто концерт — это уникальное пространство для слушания, которое позволит вам остановиться среди городского ритма и встретиться с музыкой, очищающей мысли и пробуждающей воображение.

Дайте Баху провести вас от торжественной архитектуры звука к состоянию гармонии, где Восток и Запад говорят на одном языке — языке красоты.

Важная информация

В программе концерта и составе артистов возможны изменения.

Билеты приобретаются на каждого зрителя, вне зависимости от возраста.

Места с ограниченной видимостью сцены стоят 599 рублей.

25 октября в стоимость билетов первых трех рядов партера входит экскурсия по собору Петрикирхе; начало экскурсии — за час до концерта.

Исполнитель

Орган: Gustav Steinmann