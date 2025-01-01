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Страсти по Торчалову
Киноафиша Страсти по Торчалову

Спектакль Страсти по Торчалову

Постановка
Самарский театр драмы им. Горького 16+
Режиссер Владислав Константинов
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Страсти по Торчалову»: Фантазия-трагикомедия о жизни и самоосознании

Спектакль «Страсти по Торчалову» – это уникальная фантазия-трагикомедия, действие которой разворачивается в «зале ожидания» между двумя мирами. Главный герой, партийный функционер Павел Максимович Торчалов, оказывается в ситуации, когда его жизнь становится ошибкой машины времени. Каково это – увидеть себя со стороны? Какие радости и горести будут измеряться в будущем?

Персонажи и их взаимодействие

В спектакле пересекаются судьбы различных персонажей: чиновника, революционера, горничной, милиционера, водителя, бандита и даже щенка. Это смешение эпох и чувств создает уникальную атмосферу, которая заставляет зрителей задуматься о правде и лжи в нашей жизни.

Пьеса и режиссура

Спектакль основан на пьесе Никиты Воронова, чье творчество часто затрагивает острые социальные темы. Режиссер-постановщик Владислав Константинов – заслуженный деятель искусств Республики Марий Эл и Республики Калмыкия, чья работа отличается глубоким пониманием человеческой природы и мастерским подходом к сценической интерпретации.

Зачем стоит посетить спектакль?

«Страсти по Торчалову» – это не просто зрелище, а возможность разобраться в себе и начать менять свою жизнь уже сегодня. Спектакль затрагивает важные вопросы, которые волнуют каждого из нас, и оставляет зрителя с ощутимым чувством непрекращающихся размышлений.

Не упустите шанс стать частью этого глубокого и эмоционального театрального опыта!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 28 сентября
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
18:00 от 300 ₽

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