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Страсти по Тилю
Киноафиша Страсти по Тилю

Спектакль Страсти по Тилю

Постановка
Новый экспериментальный театр 16+
Продолжительность 3 часа
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Тиль Уленшпигель: Дух Свободы на Сцене

«Герой фламандских легенд Тиль Уленшпигель» — это спектакль, который перенесёт зрителей в мир приключений, смеха и глубокой философии. Тиль, известный своим неуемным духом, путешествует по Бельгии, Испании и Италии, сталкиваясь с различными испытаниями и переживаниями. Он не просто шут, а символ свободы и творчества, который не может быть побежден ни королём, ни инквизицией.

Путешествие Тиля

На протяжении своего пути Тиль Уленшпигель попадает в самые разные истории — от комических до трагичных. Он смеётся и страдает, радуется и печалится, но всегда остаётся верным своему идеалу свободы. Его любовь к женщинам переплетена с образом единственной возлюбленной Неле, что добавляет глубины его персонажу.

Противостояние Власти

Тиль не боится бросить вызов королю и бороться с лицемерием святош. Он поднимает восстание, стремится спасти свою страну и даже успевает умереть и воскреснуть. Эта двойственность делает его образом вечного шута, который отражает реальность общества и является мудрецом и безумцем в одном теле.

Интересные факты

  • Тиль Уленшпигель — это не просто персонаж, а культурный символ, который вдохновил множество художников и писателей.
  • Спектакль основан на фламандских легендах, которые передавались из поколения в поколение.
  • Тема свободы и противостояния власти сохраняет актуальность и в современном мире.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который заставит вас задуматься о свободе и правде в нашем мире. Тиль Уленшпигель — это не просто история, это приглашение к размышлению о том, что значит быть свободным.

Режиссер
Александр Баркар
В ролях
Вадим Ситников
Надежда Курицына
Алексей Филиппов
Ксения Посохова
Виталий Мелешников

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

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