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Страсти по объявлению
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Спектакль Страсти по объявлению

16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Описание сюжета

Что только не ищут люди по объявлениям, но идея «отдать мужа в хорошие руки» — это что-то новенькое! Ничего не подозревающий мужчина оказывается нарасхват, а вокруг него начинается настоящая битва. Наши герои сталкиваются с вихрем смешных, нелепых и очень жизненных ситуаций. Кто победит — романтика или прагматизм? Любовь или расчет? Каждое новое событие приносит неожиданные повороты и заставляет зрителей смеяться до слез. Несмотря на все перипетии, каждый из персонажей обретет в финале свое долгожданное счастье. Как именно — узнаете на спектакле!

Режиссер
Сергей Новиков
В ролях
Сергей Новиков
Марина Александрова
Юлия Сорокина
Ольга Кандазис
Александр Саринков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 26 сентября
Новосибирский дом актера Новосибирск, Серебренниковская, 35
18:30 от 500 ₽

Фотографии

Страсти по объявлению Страсти по объявлению Страсти по объявлению Страсти по объявлению Страсти по объявлению

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