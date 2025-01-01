Спектакль Страсти по объявлению

Описание сюжета

Что только не ищут люди по объявлениям, но идея «отдать мужа в хорошие руки» — это что-то новенькое! Ничего не подозревающий мужчина оказывается нарасхват, а вокруг него начинается настоящая битва. Наши герои сталкиваются с вихрем смешных, нелепых и очень жизненных ситуаций. Кто победит — романтика или прагматизм? Любовь или расчет? Каждое новое событие приносит неожиданные повороты и заставляет зрителей смеяться до слез. Несмотря на все перипетии, каждый из персонажей обретет в финале свое долгожданное счастье. Как именно — узнаете на спектакле!