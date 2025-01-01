«Страсти по-итальянски» в театре «Комедианты»

На сцене театра «Комедианты» уже 20 лет идет спектакль «Страсти по-итальянски» — живая, остроумная постановка, в которой переплетаются три одноактные пьесы. Это истории о неаполитанцах, полные юмора, неожиданных поворотов и колорита итальянской жизни, написанные великим итальянским комедиографом.

Сюжет и герои

Первая история знакомит нас с мужчиной, который обожает бесцельно бродить по улицам. Он околдован женщиной, которая каждое утро наслаждается ванной прямо на балконе. Однако, когда он, наконец, решается на более близкое знакомство, оказывается, что женщина готова провести с ним ночь… за 10 000 лир и прямо рядом с телом своего покойного мужа.

На соседней улочке скучает фотограф в своем маленьком ателье. К нему заходит влюбленная пара с весьма странными запросами, и пока фотограф ищет идеальное освещение, Амур уже стреляет в его сердце.

Почему стоит посмотреть

«Страсти по-итальянски» — это почти невероятные истории из жизни простых неаполитанцев, где фарс и драма, юмор и эмоции переплетаются в уникальном спектакле. Постановка, сменившая за годы шесть составов, продолжает радовать зрителей искрометным юмором и уникальной атмосферой. Это спектакль, который стал для театра «Комедианты» чем-то вроде их «Чайки» — нестареющей классикой, которая никогда не теряет своей актуальности.