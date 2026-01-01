Страсти по фламенко

Фламенко-шоу FlamencoLive в Центральном Доме Ученых

16 октября 2026 года в 19:00 на сцене Центрального Дома Ученых, в большом зале, пройдет уникальное фламенко-шоу “FlamencoLive”. Это мероприятие подарит зрителям захватывающее представление с традиционными песнями и танцами южной Испании.

Искусство фламенко

Шоу “FlamencoLive” славится своей страстью и энергией. Зрители узнают, что такое подлинное фламенко: их ждут горячие танцы, трепетные звуки гитары, мелодичное канте (пение) и ритмичные кастаньеты. Участники коллектива создадут атмосферу летнего вечера в Севилье, погружая каждого в мир южного испанского искусства.

О коллективе

“FlamencoLive” — известный российский коллектив, представляющий чистое подлинное фламенко во всём его многообразии. Коллектив успел завоевать признание как в России, так и за рубежом. В его составе исключительно профессиональные танцоры, гитаристы, кантаоры и перкуссионисты, которые стали лауреатами международных конкурсов.

Не упустите шанс!

Билеты на шоу быстро раскупаются! Убедитесь, что вы стали частью этого незабываемого события. До встречи на фламенко-шоу “FlamencoLive”!