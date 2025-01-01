Спектакль Страсти по Бумбарашу

Возвращение легенды: «Страсти по Бумбарашу» на Другой сцене Современника

«Страсти по Бумбарашу» – это музыкальная драма, написанная культовым композитором Владимиром Дашкевичем и поэтом Юлием Кимом. История, полюбившаяся зрителям благодаря телефильму 1971 года, впервые была поставлена в 1993 году на сцене «Подвального театра» Олега Табакова. Режиссёром спектакля стал Владимир Машков, а звёздный состав артистов, включая Евгения Миронова, и хореография Аллы Сигаловой сделали его настоящим хитом на протяжении двух десятилетий.

Спектакль объехал множество стран, где встречал восторженные отзывы зрителей. После открытия новой сцены театра Табакова Олег Павлович мечтал о возвращении «Страстей по Бумбарашу» в репертуар с новым поколением исполнителей. Современный художественный руководитель театра, Владимир Машков, выполнил это желание, вернув спектакль на сцену.

Знаменитые хиты и молодые таланты

На сцене вновь звучат известные хиты, ставшие народными, такие как «Ходят кони над рекою» и «Журавль по небу летит». Спектакль оживает благодаря молодым артистам, окончившим Театральную Школу Олега Табакова. В ролях: Севастьян Смышников в роли Бумбараша, Анастасия Тимушкова как Варя, Артур Касимов в роли Лёвки, Софья Бейман как Софья Николаевна, а также многие другие, включая известных мастеров сцены: Сергея Угрюмов, Виталия Егорова и Яну Сексте.

Творческий коллектив

Более шестидесяти человек, включая практически весь состав современной труппы театра и студентов Театральной школы Олега Табакова, участвуют в постановке «Страстей по Бумбарашу». Они поют, танцуют и ведут живой диалог со зрителями на вечные и актуальные темы, которые не оставят никого равнодушным.

Не упустите возможность увидеть это потрясающее возвращение на сцену, которое объединяет поколения и продолжает оставаться актуальным в нашем времени.