Страсть и искушение. К. Шимановский, А. Скрябин, В. Калинников

Концерт, посвященный Генриху Нейгаузу

Приглашаем вас на уникальный концерт, который представит произведения выдающихся композиторов Кароля Шимановского и Александра Скрябина. Это событие будет посвящено знаковому деятелю музыки Генриху Нейгаузу, который оставил заметный след в мире классической музыки.

В концертной программе примут участие талантливые исполнители: пианист и композитор Валентин Малинин, а также солисты театра — заслуженная артистка России Надежда Павлова и Сергей Годин. Под управлением дирижера Федора Безносикова зрители смогут насладиться гармоничным сочетанием музыкальных талантов.

